Libo написав:

yama написав: хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ? хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?

Ну конечно слетай, тем более пока на разведку. Посмотришь, познакомишься, всё просчитаешь и прикинешь, а потом закроешь глаза и представишь, что это всё для тебя надолго или даже навсегда ... И то или иное решение придет само. В Америке трудно первые два года, и только когда привыкнешь и узнаешь все житейские нюансы, поймешь как все удобно тут для человека организовано. А вот язык придется осваивать.С укропскими тьолками как и в Украине. Также предпочитают не просто ебстанок, а еще в придачу и состоявшегося, симпатичного и интересного ... И уже никакого секса на первом свидании. Пуританские нравы. Это Америка, детка!