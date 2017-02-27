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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2076207720782079>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:откроет нам тайну происхождения Зеленского

Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.

Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?
vlad6603
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...давайте о прогнозах....Зеля и Потрох и так в шоколаде
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Гурман написав:«Сегодняшний курсовой минимум зафиксировали на 24,66-24,68 грн./$. Нацбанк дважды выходил с крупными покупками: сначала по 24,74 грн./$, а затем по 24,68 грн./$. Пробовал и уровень 24,65 грн./$, но предложения не было. Совокупно приобрел порядка $100 млн. После чего на рынок вышли импортеры с покупкой валюты, но им потребовалось чуть больше, чем мог предложить рынок, в результате чего котировки выросли», – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По его словам, те уровни, которые пробовал сегодня Нацбанк, свидетельствуют о готовности чиновников снижать курс.


НБЦ откупил сегодня в 5 раз больше обычного , чтобы в ушах не сильно свистело от активно укрепляющейся гривны, несмотря на это сегодня все равно прошло значительное укрепление нацвалюты. Тренд на укрепление очевиден.

  Сибарит написав:Долар США..................2483,1184.............2471,0681

Этот день в истории:
2017 - 2607.96 (- ̶3̶6̶ 136) Сибарит, я понимаю "угроза ревальвации гривны" и все такое , но у вас здесь ошибка !
2018 - 2812.68 (-341)

2016 - 2642.59 (-171)
2015 - 2169.86 (+301)


До уровня 2015 год осталось отыграть всего 3 гривны, меньше чем уже отыграно от максимального уровня 2018 года 3,41 грн всего за какой то год, преодолев также уровни и 16 и 17 годов !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:56

  Libo написав:
  yama написав:хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?


Ну конечно слетай, тем более пока на разведку. Посмотришь, познакомишься, всё просчитаешь и прикинешь, а потом закроешь глаза и представишь, что это всё для тебя надолго или даже навсегда ... И то или иное решение придет само. В Америке трудно первые два года, и только когда привыкнешь и узнаешь все житейские нюансы, поймешь как все удобно тут для человека организовано. А вот язык придется осваивать.
С укропскими тьолками как и в Украине. Также предпочитают не просто ебстанок, а еще в придачу и состоявшегося, симпатичного и интересного ... И уже никакого секса на первом свидании. Пуританские нравы. Это Америка, детка!
:lol: :lol: :lol:

В Америці важко два перших роки життя... І два останніх роки... А так країна - казка! Хоча мені краще південь Європи або острови Європи, ну може крім Кіпру, бо ніяк не зміг призвичаїтися до їх правостороннього руху і керма з правої сторони...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:50

  yama написав:Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22

с трудом нашел :) свой прогноз
yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз
а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55
б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23
так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет
это было по графику миняйло
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:04

  Сибарит написав:НБУ опубликовал результаты интервенций за эту неделю.
Всего было куплено 198 млн. из них 98 было куплено по единому курсу (явный выход) и 100 методом выбора лучшей цены (тайные покупки).
С начала недели покупали приблизительно 20+20+20+60. Т.о. получается, что сегодняшний отскок спровоцировал НБУ, выкупив около 80 млн.


Если НБУ откупает, то это значит, что ниже уже не ждут там.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:14

  дарий написав:Оптимизм. Слегка прикупил па 27.80.

Оптимізм штука тимчасова, легко змінюється на песимізм!
До речі, сільгоспвиробники від курсу і цін на соняшник і кукурудзу просто в трансі... Так що налітайте бажаючі на ринок землі... Його ще не відкрили?!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:14

  ЛАД написав:
  edgar_po написав:
  Petro2004 написав:чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?

Только "цена в США" (в рознице) не равна цене покупки оптом нашими импортёрами.
"Азы экономики". :)

то есть наши импортеры оптом берут в США дешевле чем обычные граждане там же в розницу - это вы хотели сказать ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:20

  yuri_m написав:
  Alex2006 написав:Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы :) Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100" :)

Да что вы говорите! Неужели? А помнится предыдущие минимум полгода со всех экранов телевизоров дружно орали, что именно Порошенко лично должен посадить всех коррупционеров. И что он этого не делает только потому, что сам гребет с этого деньги лопатой! А после победы Зе всё резко затихло, типа и коррупции уже нет, и война закончилась, и бюджет трещит от бабла. Чудны дела твои, господи... Ребятки на лету прямо переобуваются!
А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...

Вже осінь?! Чи ви про пізнішу осінь?! Уточніть з якого числа чи місяця. Дуже вже чекаємо повороту! А його нема і нема!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:26

  zzzzzz написав:Данные НБУ
Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)

Зображення


Жаль ещё данные по грошовой базе и М0 не зацепили в скрине, а там первые признаки серьезного дисбаланса.

Грошова база выросла на 2,3% за август, а М0 сократилась(наличку зажали).

Тем не менее "ничего не значащий каренси борд" около 20,2 грн/USD.

Если кто помнит, пару лет назад и до начала этого года - я занимал позицию перекуплпености $(на налево он до сих пор очень перекуплпености, но не в макробалансе) и психологически значимого курса 25, принятого за основу и в верхах. Почти всё время слыл "гривнепатриотом", хотя таковым и не являюсь - диверсификация.

Но сейчас такой курс неадекватен реалиям, 27-28 это да. Без рынка земли и до 30 вполне норм, для выравнивания дисбалансов.
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