холява написав:откроет нам тайну происхождения Зеленского
Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил. Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону. Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?
Гурман написав:«Сегодняшний курсовой минимум зафиксировали на 24,66-24,68 грн./$. Нацбанк дважды выходил с крупными покупками: сначала по 24,74 грн./$, а затем по 24,68 грн./$. Пробовал и уровень 24,65 грн./$, но предложения не было. Совокупно приобрел порядка $100 млн. После чего на рынок вышли импортеры с покупкой валюты, но им потребовалось чуть больше, чем мог предложить рынок, в результате чего котировки выросли», – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий. По его словам, те уровни, которые пробовал сегодня Нацбанк, свидетельствуют о готовности чиновников снижать курс.
НБЦ откупил сегодня в 5 раз больше обычного , чтобы в ушах не сильно свистело от активно укрепляющейся гривны, несмотря на это сегодня все равно прошло значительное укрепление нацвалюты. Тренд на укрепление очевиден.
yama написав:хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?
Ну конечно слетай, тем более пока на разведку. Посмотришь, познакомишься, всё просчитаешь и прикинешь, а потом закроешь глаза и представишь, что это всё для тебя надолго или даже навсегда ... И то или иное решение придет само. В Америке трудно первые два года, и только когда привыкнешь и узнаешь все житейские нюансы, поймешь как все удобно тут для человека организовано. А вот язык придется осваивать. С укропскими тьолками как и в Украине. Также предпочитают не просто ебстанок, а еще в придачу и состоявшегося, симпатичного и интересного ... И уже никакого секса на первом свидании. Пуританские нравы. Это Америка, детка!
В Америці важко два перших роки життя... І два останніх роки... А так країна - казка! Хоча мені краще південь Європи або острови Європи, ну може крім Кіпру, бо ніяк не зміг призвичаїтися до їх правостороннього руху і керма з правої сторони...
yama написав:Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22
с трудом нашел свой прогноз
yama написав:я созрел на долгосрочный прогноз а)если мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55 б) если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23 так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет
это было по графику миняйло
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Сибарит написав:НБУ опубликовал результаты интервенций за эту неделю. Всего было куплено 198 млн. из них 98 было куплено по единому курсу (явный выход) и 100 методом выбора лучшей цены (тайные покупки). С начала недели покупали приблизительно 20+20+20+60. Т.о. получается, что сегодняшний отскок спровоцировал НБУ, выкупив около 80 млн.
Если НБУ откупает, то это значит, что ниже уже не ждут там.
Оптимізм штука тимчасова, легко змінюється на песимізм! До речі, сільгоспвиробники від курсу і цін на соняшник і кукурудзу просто в трансі... Так що налітайте бажаючі на ринок землі... Його ще не відкрили?!
Alex2006 написав:Кажется, вам стоит сперва узнать, какими функциями и полномочиями обладает президент, а потом уже делать выводы Гривна укрепилась до 25 - вот это уже результат, хотя до выборов запугивали "ракетой до 100"
Да что вы говорите! Неужели? А помнится предыдущие минимум полгода со всех экранов телевизоров дружно орали, что именно Порошенко лично должен посадить всех коррупционеров. И что он этого не делает только потому, что сам гребет с этого деньги лопатой! А после победы Зе всё резко затихло, типа и коррупции уже нет, и война закончилась, и бюджет трещит от бабла. Чудны дела твои, господи... Ребятки на лету прямо переобуваются! А гривна укрепилась не потому, что дела в экономике супер, а потому что "качели" накачивают для заработка. Всё строго по схеме лета 2008 года. Падающий традиционно летом курс разогнали посильнее вниз, а с осени так же начнут гнать в другую сторону! Народ начнет волосы на жoпе рвать в панике, а барыги в мешки бабло скирдовать. Ничего нового...
Вже осінь?! Чи ви про пізнішу осінь?! Уточніть з якого числа чи місяця. Дуже вже чекаємо повороту! А його нема і нема!
zzzzzz написав:Данные НБУ Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)
Жаль ещё данные по грошовой базе и М0 не зацепили в скрине, а там первые признаки серьезного дисбаланса.
Грошова база выросла на 2,3% за август, а М0 сократилась(наличку зажали).
Тем не менее "ничего не значащий каренси борд" около 20,2 грн/USD.
Если кто помнит, пару лет назад и до начала этого года - я занимал позицию перекуплпености $(на налево он до сих пор очень перекуплпености, но не в макробалансе) и психологически значимого курса 25, принятого за основу и в верхах. Почти всё время слыл "гривнепатриотом", хотя таковым и не являюсь - диверсификация.
Но сейчас такой курс неадекватен реалиям, 27-28 это да. Без рынка земли и до 30 вполне норм, для выравнивания дисбалансов.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)