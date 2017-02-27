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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2076207720782079

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:28

  zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.

Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.

речь об айфонах ? тогда по какой цене их покупает в США наш украинский официальный продавец для импорта в Украину?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32

  vlad6603 написав:
  холява написав:откроет нам тайну происхождения Зеленского

Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.

Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?


Издевкой попахивает ...
Украинцы уж без Вас разберуться как выполнять свой гражданский долг.
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vlad6603 написав:Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.


Сдается мне, что любителям ВВПутина лучше пойти НХ.
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rasmus
 
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