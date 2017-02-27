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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:28
zzzzzz написав:
Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
речь об айфонах ? тогда по какой цене их покупает в США наш украинский официальный продавец для импорта в Украину?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32
vlad6603 написав:
холява написав:
откроет нам тайну происхождения Зеленского
Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?
Издевкой попахивает ...
Украинцы уж без Вас разберуться как выполнять свой гражданский долг.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:33
vlad6603 написав:
Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Сдается мне, что любителям ВВПутина лучше пойти НХ.
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