vlad6603 написав:

Surfer написав: придуманная вами яма, безусловно тешит самолюбие придуманная вами яма, безусловно тешит самолюбие

Я на днях рассказывал, что после моих покупок долларов цена доллара тут же увеличивается. А сегодня - почему-то нет. Такая вот локальная ямка получилась.Я, собственно, не особо гонюсь за рекордными прибылями. Я пенсионер. У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше. С этими долларами - просто играюсь.В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох, превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах. Личная финансовая катастрофа, даже две подряд.О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь. Подстраховываюсь для будущего кризиса.Такая вот автобиография. Иные пишут многотомные мемуары, а моя жизнь вместилась в одно сообщение на форуме