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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:28
zzzzzz написав:
Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
речь об айфонах ? тогда по какой цене их покупает в США наш украинский официальный продавец для импорта в Украину?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32
vlad6603 написав:
холява написав:
откроет нам тайну происхождения Зеленского
Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?
Издевкой попахивает ...
Украинцы уж без Вас разберуться как выполнять свой гражданский долг.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:33
vlad6603 написав:
Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Сдается мне, что любителям ВВПутина лучше пойти НХ.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:37
а как это вяжеться с viewtopic.php?p=4745767#p4745767
почему тогда указано 19 число ? Украина выплатила ВСЕ досрочно уже 3-ого ?
3 вересня Міністерство фінансів виплатило $661,34 млн за єврооблігаціями, випущеними в 2015 році з терміном погашення в 2019-му, і погасило $444 млн відсотків.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:44
vlad6603 написав: Surfer написав:
придуманная вами яма, безусловно тешит самолюбие
Я на днях рассказывал, что после моих покупок долларов цена доллара тут же увеличивается. А сегодня - почему-то нет
. Такая вот локальная ямка получилась.
Я, собственно, не особо гонюсь за рекордными прибылями. Я пенсионер. У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше
. С этими долларами - просто играюсь.
В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох
, превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах
. Личная финансовая катастрофа, даже две подряд.
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь. Подстраховываюсь для будущего кризиса.
Такая вот автобиография. Иные пишут многотомные мемуары, а моя жизнь вместилась в одно сообщение на форуме
.
Мне наоборот повезло. В 2011 году женился и начал скирдовать в баксе и евро (покупал евро при кросс курсе около 1.3, с ним не угадал) и читал форум. Ждал что вот вот обвалится гривна а она все не валилалсь и не валилась. Потом настал 2014 и сдал по 24 и сразу влил в первичку по 550 кв.м. пока застройщик не опомнился и не поднял до 1000. На всю не хватило. Пришлось 20% стоимости уже по 1000 покупать. Но после этого лишних денег так и не было. Вот читаю форум снова. Зп привязано к евро. Жить не за что. Сижу жду обвала чтобы кредиты дешевле было отдавать).
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:45
Petro2004 написав: Любопытный написав: Petro2004 написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/
чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.
Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.
Если бы это было так, то не было бы смысла покупать вещи в зарубежных интернет-магазинах.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:47
Petro2004 написав: ЛАД написав: Petro2004 написав:
......
Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.
Це не так.
Ви помиляєтесь.
Ок. Нехай так. Розумні знають що він стоїть 1000 $ по курсу 25, так і заплатять.
завтра бы заплатил скажите ГДЕ можно купить ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:52
Surfer написав:
Какая красота - Киев 24,75,
Не зря писали, олени толпами сдают бакс - сами толпами загоняли до нереальных высот, толпами и опускают - все сами , все сами - надо же, какие умные животные ..
может они откупятся по 22 ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:57
proftpd66 написав:
Естественно, большинство американцев все эти годы предпочитали покупать на Amazon, eBay и других онлайн-площадках, где нет ни Sales tax, ни таможенного налога, который присутствовал в некоторых штатах при покупках из-за рубежа.
Очень даже есть на Амазоне Sales tax...
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:59
yama написав: ЛАД написав:
........
Только "цена в США" (в рознице) не равна цене покупки оптом нашими импортёрами.
"Азы экономики".
то есть наши импортеры оптом берут в США дешевле чем обычные граждане там же в розницу - это вы хотели сказать ?
Думаю, да.
Иначе у нас цены были бы вообще поднебесные.
Назвать цифры не смогу.
zzzzzz писал не об айфонах.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 13 вер, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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