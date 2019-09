Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:32

vlad6603 написав: холява написав: откроет нам тайну происхождения Зеленского откроет нам тайну происхождения Зеленского

Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.

Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.



Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.

Издевкой попахивает ...

Украинцы уж без Вас разберуться как выполнять свой гражданский долг.

"The quieter you become, the more you are able to hear"