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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:00
edgar_po написав:
Вообще, я задавал вопрос о курсе 35. цена в США = цене покупки импортерами - это логично, не стоят же они в очередях в магазинах.
К чему эти писульки?
Да кто его знает, присылает же Розетка нам товары из-за границы.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:00
vlad6603 написав:
У меня осталось мало
даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше
.
если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:10
reef написав: proftpd66 написав:
Естественно, большинство американцев все эти годы предпочитали покупать на Amazon, eBay и других онлайн-площадках, где нет ни Sales tax, ни таможенного налога, который присутствовал в некоторых штатах при покупках из-за рубежа.
Очень даже есть на Амазоне Sales tax...
Не знаю как в реальности, но там по ссылке, насколько понял, речь шла о нескольких годах ранее, когда в интернет-магазинах этого налога в Штатах не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:49
vlad6603 написав:
......
Я пенсионер.
......
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары.
....
Такая вот автобиография. Иные пишут многотомные мемуары, а моя жизнь вместилась в одно сообщение на форуме
.
Странноватая у Вас биография.
Судя по ней, Вы уже, как минимум, 7 лет пенсионер. Откуда вдруг "в этом году отьелся"?
Крупный выигрыш в казино?
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