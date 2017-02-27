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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:00
edgar_po написав:
Вообще, я задавал вопрос о курсе 35. цена в США = цене покупки импортерами - это логично, не стоят же они в очередях в магазинах.
К чему эти писульки?
Да кто его знает, присылает же Розетка нам товары из-за границы.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:00
vlad6603 написав:
У меня осталось мало
даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше
.
если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:10
reef написав: proftpd66 написав:
Естественно, большинство американцев все эти годы предпочитали покупать на Amazon, eBay и других онлайн-площадках, где нет ни Sales tax, ни таможенного налога, который присутствовал в некоторых штатах при покупках из-за рубежа.
Очень даже есть на Амазоне Sales tax...
Не знаю как в реальности, но там по ссылке, насколько понял, речь шла о нескольких годах ранее, когда в интернет-магазинах этого налога в Штатах не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:49
vlad6603 написав:
......
Я пенсионер.
......
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары.
....
Такая вот автобиография. Иные пишут многотомные мемуары, а моя жизнь вместилась в одно сообщение на форуме
.
Странноватая у Вас биография.
Судя по ней, Вы уже, как минимум, 7 лет пенсионер. Откуда вдруг "в этом году отьелся"?
Крупный выигрыш в казино?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 04:37
ЛАД
, всё проще. Последние годы пенсии постепенно поднимали. Всем, включая меня. И в этом году, если доллар ещё чуток подешевеет, моя пенсия может достигнуть 200 долларов. Вполне можно прожить, не имея лишних желаний
. Ну и гривневые депозиты по-прежнему помогают.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 05:37
Petro2004 написав:
чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
Сильно кушать хочется. Если серьезно - берут и так. Цитрус пользуется моментом зарабатывает пару процентов сверху...когда продажи начнут падать...снизят
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 05:41
yama написав: vlad6603 написав:
У меня осталось мало
даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше
.
если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.
Вы себе такого пожелаете? Желания - от полноты жизни в теле..
Возможно, Будда имел в виду отключение желаний в теле, полном жизнью.Наверное, это другое.
Езжайте в Америку, тем более, что вы уже выбрали)))
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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