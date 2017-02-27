Думаю, да.
Иначе у нас цены были бы вообще поднебесные.
Назвать цифры не смогу.
zzzzzz писал не об айфонах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:59
Думаю, да.
Иначе у нас цены были бы вообще поднебесные.
Назвать цифры не смогу.
zzzzzz писал не об айфонах.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 вер, 2019 23:07, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:00
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:00
если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:10
Не знаю как в реальности, но там по ссылке, насколько понял, речь шла о нескольких годах ранее, когда в интернет-магазинах этого налога в Штатах не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:49
Странноватая у Вас биография.
Судя по ней, Вы уже, как минимум, 7 лет пенсионер. Откуда вдруг "в этом году отьелся"?
Крупный выигрыш в казино?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 14 вер, 2019 04:37
ЛАД, всё проще. Последние годы пенсии постепенно поднимали. Всем, включая меня. И в этом году, если доллар ещё чуток подешевеет, моя пенсия может достигнуть 200 долларов. Вполне можно прожить, не имея лишних желаний . Ну и гривневые депозиты по-прежнему помогают.
Додано: Суб 14 вер, 2019 05:37
Сильно кушать хочется. Если серьезно - берут и так. Цитрус пользуется моментом зарабатывает пару процентов сверху...когда продажи начнут падать...снизят
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 14 вер, 2019 05:41
Вы себе такого пожелаете? Желания - от полноты жизни в теле..
Возможно, Будда имел в виду отключение желаний в теле, полном жизнью.Наверное, это другое.
Езжайте в Америку, тем более, что вы уже выбрали)))
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:13
Моя догадка подтвердилась, НБУ не только выставил большие биды в пятницу, но и осуществил большие покупки. 80 млн за день это много.
Живите своим умом!
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:20
Эрик записал видос про налоговую амнистию
Гитллер капут!
Если у физического лица больше 10к баксов .
Чувствую что начнется рецессия.
Предлагают положить в гривневые овгз или 5%.
Тут писали много раз про Египет. И ещё есть Турция . Будем вкладывать в эти две страны ?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 вер, 2019 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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