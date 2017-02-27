vlad6603 написав:ЛАД, всё проще. Последние годы пенсии постепенно поднимали. Всем, включая меня. И в этом году, если доллар ещё чуток подешевеет, моя пенсия может достигнуть 200 долларов. Вполне можно прожить, не имея лишних желаний . Ну и гривневые депозиты по-прежнему помогают.
Простите, конечно, не моё собачье дело, но всё равно не стыкуется.
Я пенсионер. ...... В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох , превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах . Личная финансовая катастрофа, даже две подряд. О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь.
А за 200 долл., конечно, прожить можно, но и только.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
vlad6603 написав:ЛАД, всё проще. Последние годы пенсии постепенно поднимали. Всем, включая меня. И в этом году, если доллар ещё чуток подешевеет, моя пенсия может достигнуть 200 долларов. Вполне можно прожить, не имея лишних желаний . Ну и гривневые депозиты по-прежнему помогают.
Простите, конечно, не моё собачье дело, но всё равно не стыкуется.
Я пенсионер. ...... В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох , превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах . Личная финансовая катастрофа, даже две подряд. О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь.
А за 200 долл., конечно, прожить можно, но и только. [/ Это да, засланный казачок
3 вересня Міністерство фінансів виплатило $661,34 млн за єврооблігаціями, випущеними в 2015 році з терміном погашення в 2019-му, і погасило $444 млн відсотків.
Можете ще раз УВАЖНО глянути на цитований Вами графік? Жодних думок не виникає, чому і у всі інші місяці виплати "19 числа"? А якщо взяти до уваги, що графік виплат за 2019 рік? П.С. НБУ четвер-пятницю рівень 24,75 тримає зубами. Але викупи по 50-100 млн уо за сесію загрожують вливанням серйозних обємів грн в обіг. Не комільфо, з точки зору інфляції. Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів?
Востаннє редагувалось orest в Суб 14 вер, 2019 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
rugalyov211 написав:Уважаемые форумчане, нужен совет неопытному. предыстория До этого никогда валютой особо не интересовался, глубоких познаний соответственно не имею. Сейчас, в период активного укрепления гривны, когда каждый кричит о долларе "па 18" и "па 40", эта тема коснулась и меня. Решил не инвестировать в пивзаводы, как 95% сверстников, а вложится в валюту. На волне ажиотажа купил по 25.30,через пару недель усвоил первый урок, что торопиться здесь не стоит. Думаю, что сделал, то сделал, но очень удивился историям людей, которые купили по 26-27, а сейчас со скрипом отдают в убыток по 24. Не лучше все-таки дождаться более выгодного курса, что бы хотя бы выйти в 0 или минимальный плюс? Ждать потенциальную прибыль или сдавать? Вообще не вижу смысла во втором варианте, но возможно я что-то не понимаю?
Народ обычно покупает баксы и евро, когда они дорожают и думают, что это будет бесконечно длиться. Как только наберётесь одной какой либо валюты, она начнёт затяжное падение. Это было с евро (с кроскурса 1,54 до 1,1 - представьте себе такое влошенство, кто в евро вошёл на пике её стоимости купил на все! Сейчас это происходит с долларом. Он может упасть и до 20 и ниже, зависит от многих факторов, так как сейчас ЗВР Украины растут, валюты в страну заходит много, гривне ничего не остаётся делать как укрепляться. Что будет зимой? Не знаю. И тут никто на форуме не знает. Игры с валютой большой риск. Всегда. Совет никто Вам не даст здесь на 100% верный. Игра случая. Как рулетка. В 2008 году я сначала почти выиграл в эту рулетку, продав все свои баксы па 5,00 в июле, а потом курс бакса упал до 4,60 , но я уже спал спокойно. Эпопея па 10.00 грн за бакс меня стороной обошла, так как я после падения бакса до 4,60 я в сторону бакса зарёкся смотреть. и угадал. ПОтом в течении 2011 - 2013 годов я все свои гривневые накопления перевёл в баксы . И чувствовал себя в шоколаде с 2014 по июль 2019 года. Сейчас я в минусах с теми баксами, что покупал понемногу на локальных днах в течении 6 последних лет, так как средний курс этих баксов 25,3 грн за 1$. Так стоили все мои телодвижения в течении этих последних шести лет? Скажу не стоили! Разве, что когда его по 15,5 и 19,5 покупал. Но сейчас я не уверен, что бакс не упадёт ниже 16 даже с вводом рынка земли (земля за гривну будет покупаться). Вот как - то так. Выводы для себя делайте сами.
orest написав: Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів?
Про налоговую амнистию:
Для того чтобы вложить в овгз, надо пларировать курс . Если курс станет действительно 22, и Беня будет говорить что будет 30 . А вложить надо на 2 года , или больше или меньше . То при девальвации можно потерять . Тот же Эрик Найман очковал целое лето в этом году . Он сказал что вышел из ОВГЗ по 26.6. Сам публично заявил. А сейчас рассказывает что все будут вкладываться в ОВГЗ.
Отдай лучше красивым девушкам, вместо того чтобы дать налоговому инспектору
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 вер, 2019 08:59, всього редагувалось 1 раз.