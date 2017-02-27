Додано: Суб 14 вер, 2019 08:41

rugalyov211 написав: Уважаемые форумчане, нужен совет неопытному.

предыстория

До этого никогда валютой особо не интересовался, глубоких познаний соответственно не имею. Сейчас, в период активного укрепления гривны, когда каждый кричит о долларе "па 18" и "па 40", эта тема коснулась и меня. Решил не инвестировать в пивзаводы, как 95% сверстников, а вложится в валюту.

На волне ажиотажа купил по 25.30,через пару недель усвоил первый урок, что торопиться здесь не стоит. Думаю, что сделал, то сделал, но очень удивился историям людей, которые купили по 26-27, а сейчас со скрипом отдают в убыток по 24. Не лучше все-таки дождаться более выгодного курса, что бы хотя бы выйти в 0 или минимальный плюс? Ждать потенциальную прибыль или сдавать? Вообще не вижу смысла во втором варианте, но возможно я что-то не понимаю? Уважаемые форумчане, нужен совет неопытному.На волне ажиотажа,через пару недель усвоил первый урок, что торопиться здесь не стоит. Думаю, что сделал, то сделал, но очень удивился историям людей, которые купили по 26-27, а сейчас со скрипом отдают в убыток по 24. Не лучше все-таки дождаться более выгодного курса, что бы хотя бы выйти в 0 или минимальный плюс?Вообще не вижу смысла во втором варианте, но возможно я что-то не понимаю?

Народ обычно покупает баксы и евро, когда они дорожают и думают, что это будет бесконечно длиться. Как только наберётесь одной какой либо валюты, она начнёт затяжное падение. Это было с евро (с кроскурса 1,54 до 1,1 - представьте себе такое влошенство, кто в евро вошёл на пике её стоимости купил на все!Сейчас это происходит с долларом. Он может упасть и до 20 и ниже, зависит от многих факторов, так как сейчас ЗВР Украины растут, валюты в страну заходит много, гривне ничего не остаётся делать как укрепляться. Что будет зимой? Не знаю. И тут никто на форуме не знает.Игры с валютой большой риск. Всегда.Совет никто Вам не даст здесь на 100% верный.Игра случая. Как рулетка.В 2008 году я сначала почти выиграл в эту рулетку, продав все свои баксы па 5,00 в июле, а потом курс бакса упал до 4,60 , но я уже спал спокойно.Эпопея па 10.00 грн за бакс меня стороной обошла, так как я после падения бакса до 4,60 я в сторону бакса зарёкся смотреть. и угадал. ПОтом в течении 2011 - 2013 годов я все свои гривневые накопления перевёл в баксы .И чувствовал себя в шоколаде с 2014 по июль 2019 года.Сейчас я в минусах с теми баксами, что покупал понемногу на локальных днах в течении 6 последних лет, так как средний курс этих баксов 25,3 грн за 1$.Так стоили все мои телодвижения в течении этих последних шести лет? Скажу не стоили!Разве, что когда его по 15,5 и 19,5 покупал.Но сейчас я не уверен, что бакс не упадёт ниже 16 даже с вводом рынка земли (земля за гривну будет покупаться).Вот как - то так.Выводы для себя делайте сами.