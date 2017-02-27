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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2078207920802081

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:23

  vlad6603 написав:ЛАД, всё проще. Последние годы пенсии постепенно поднимали. Всем, включая меня. И в этом году, если доллар ещё чуток подешевеет, моя пенсия может достигнуть 200 долларов. Вполне можно прожить, не имея лишних желаний :). Ну и гривневые депозиты по-прежнему помогают.

Простите, конечно, не моё собачье дело, но всё равно не стыкуется.
Я пенсионер.
......
В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох :), превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах :). Личная финансовая катастрофа, даже две подряд.
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь.

А за 200 долл., конечно, прожить можно, но и только. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:31

  ЛАД написав:
  vlad6603 написав:ЛАД, всё проще. Последние годы пенсии постепенно поднимали. Всем, включая меня. И в этом году, если доллар ещё чуток подешевеет, моя пенсия может достигнуть 200 долларов. Вполне можно прожить, не имея лишних желаний :). Ну и гривневые депозиты по-прежнему помогают.

Простите, конечно, не моё собачье дело, но всё равно не стыкуется.
Я пенсионер.
......
В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох :), превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах :). Личная финансовая катастрофа, даже две подряд.
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь.

А за 200 долл., конечно, прожить можно, но и только. :)[/
Это да, засланный казачок
Lemberg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:41

  yama написав:
  orest написав: А у вересні все виплатили на початку місяця і тут оперативно про це писали, навіть Ви, якщо не помиляюся.
https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajina- ... 40802.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/4/651266/
Але ефір заповнений письменниками які не читачі (на чолі з Автором 77) чи свідомими зарплатними оплакувальниками результатів виборів...

а как это вяжеться с viewtopic.php?p=4745767#p4745767
почему тогда указано 19 число ? Украина выплатила ВСЕ досрочно уже 3-ого ?
3 вересня Міністерство фінансів виплатило $661,34 млн за єврооблігаціями, випущеними в 2015 році з терміном погашення в 2019-му, і погасило $444 млн відсотків.
:?:

Можете ще раз УВАЖНО глянути на цитований Вами графік? Жодних думок не виникає, чому і у всі інші місяці виплати "19 числа"? А якщо взяти до уваги, що графік виплат за 2019 рік? :mrgreen:
П.С. НБУ четвер-пятницю рівень 24,75 тримає зубами. Але викупи по 50-100 млн уо за сесію загрожують вливанням серйозних обємів грн в обіг. Не комільфо, з точки зору інфляції. Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні :mrgreen:
Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів? :wink:
Востаннє редагувалось orest в Суб 14 вер, 2019 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:41

  rugalyov211 написав:Уважаемые форумчане, нужен совет неопытному.
предыстория
До этого никогда валютой особо не интересовался, глубоких познаний соответственно не имею. Сейчас, в период активного укрепления гривны, когда каждый кричит о долларе "па 18" и "па 40", эта тема коснулась и меня. Решил не инвестировать в пивзаводы, как 95% сверстников, а вложится в валюту.
На волне ажиотажа купил по 25.30,через пару недель усвоил первый урок, что торопиться здесь не стоит. Думаю, что сделал, то сделал, но очень удивился историям людей, которые купили по 26-27, а сейчас со скрипом отдают в убыток по 24. Не лучше все-таки дождаться более выгодного курса, что бы хотя бы выйти в 0 или минимальный плюс? Ждать потенциальную прибыль или сдавать? Вообще не вижу смысла во втором варианте, но возможно я что-то не понимаю?

Народ обычно покупает баксы и евро, когда они дорожают и думают, что это будет бесконечно длиться. Как только наберётесь одной какой либо валюты, она начнёт затяжное падение. Это было с евро (с кроскурса 1,54 до 1,1 - представьте себе такое влошенство, кто в евро вошёл на пике её стоимости купил на все!
Сейчас это происходит с долларом. Он может упасть и до 20 и ниже, зависит от многих факторов, так как сейчас ЗВР Украины растут, валюты в страну заходит много, гривне ничего не остаётся делать как укрепляться. Что будет зимой? Не знаю. И тут никто на форуме не знает.
Игры с валютой большой риск. Всегда.
Совет никто Вам не даст здесь на 100% верный.
Игра случая. Как рулетка.
В 2008 году я сначала почти выиграл в эту рулетку, продав все свои баксы па 5,00 в июле, а потом курс бакса упал до 4,60 , но я уже спал спокойно.
Эпопея па 10.00 грн за бакс меня стороной обошла, так как я после падения бакса до 4,60 я в сторону бакса зарёкся смотреть. и угадал. ПОтом в течении 2011 - 2013 годов я все свои гривневые накопления перевёл в баксы .
И чувствовал себя в шоколаде с 2014 по июль 2019 года.
Сейчас я в минусах с теми баксами, что покупал понемногу на локальных днах в течении 6 последних лет, так как средний курс этих баксов 25,3 грн за 1$.
Так стоили все мои телодвижения в течении этих последних шести лет? Скажу не стоили!
Разве, что когда его по 15,5 и 19,5 покупал.
Но сейчас я не уверен, что бакс не упадёт ниже 16 даже с вводом рынка земли (земля за гривну будет покупаться).
Вот как - то так.
Выводы для себя делайте сами.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:47

  orest написав:
Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні :mrgreen:
Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів? :wink:



Про налоговую амнистию:

Для того чтобы вложить в овгз, надо пларировать курс . Если курс станет действительно 22, и Беня будет говорить что будет 30 . А вложить надо на 2 года , или больше или меньше . То при девальвации можно потерять . Тот же Эрик Найман очковал целое лето в этом году . Он сказал что вышел из ОВГЗ по 26.6. Сам публично заявил. А сейчас рассказывает что все будут вкладываться в ОВГЗ.


Отдай лучше красивым девушкам, вместо того чтобы дать налоговому инспектору
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 вер, 2019 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:Эрик записал видос про налоговую амнистию

https://youtu.be/NLuRmGiXNc8

Гитллер капут!

Если у физического лица больше 10к баксов .


Чувствую что начнется рецессия.
Предлагают положить в гривневые овгз или 5%.

Тут писали много раз про Египет. И ещё есть Турция . Будем вкладывать в эти две страны ?
Не надо упускать один нюанс. Не просто больше 300к грн, а больше 300к незадекларированных ранее. У кого доходы белые, им вообще не о чем париться
Faceless
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