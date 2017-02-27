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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20792080208120822083>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:41

  yama написав:
  orest написав: А у вересні все виплатили на початку місяця і тут оперативно про це писали, навіть Ви, якщо не помиляюся.
https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajina- ... 40802.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/4/651266/
Але ефір заповнений письменниками які не читачі (на чолі з Автором 77) чи свідомими зарплатними оплакувальниками результатів виборів...

а как это вяжеться с viewtopic.php?p=4745767#p4745767
почему тогда указано 19 число ? Украина выплатила ВСЕ досрочно уже 3-ого ?
3 вересня Міністерство фінансів виплатило $661,34 млн за єврооблігаціями, випущеними в 2015 році з терміном погашення в 2019-му, і погасило $444 млн відсотків.
:?:

Можете ще раз УВАЖНО глянути на цитований Вами графік? Жодних думок не виникає, чому і у всі інші місяці виплати "19 числа"? А якщо взяти до уваги, що графік виплат за 2019 рік? :mrgreen:
П.С. НБУ четвер-пятницю рівень 24,75 тримає зубами. Але викупи по 50-100 млн уо за сесію загрожують вливанням серйозних обємів грн в обіг. Не комільфо, з точки зору інфляції. Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні :mrgreen:
Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів? :wink:
Востаннє редагувалось orest в Суб 14 вер, 2019 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:41

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 вер, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:47

  orest написав:
Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні :mrgreen:
Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів? :wink:



Про налоговую амнистию:

Для того чтобы вложить в овгз, надо пларировать курс . Если курс станет действительно 22, и Беня будет говорить что будет 30 . А вложить надо на 2 года , или больше или меньше . То при девальвации можно потерять . Тот же Эрик Найман очковал целое лето в этом году . Он сказал что вышел из ОВГЗ по 26.6. Сам публично заявил. А сейчас рассказывает что все будут вкладываться в ОВГЗ.


Отдай лучше красивым девушкам, вместо того чтобы дать налоговому инспектору
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 вер, 2019 08:59, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:Эрик записал видос про налоговую амнистию

https://youtu.be/NLuRmGiXNc8

Гитллер капут!

Если у физического лица больше 10к баксов .


Чувствую что начнется рецессия.
Предлагают положить в гривневые овгз или 5%.

Тут писали много раз про Египет. И ещё есть Турция . Будем вкладывать в эти две страны ?
Не надо упускать один нюанс. Не просто больше 300к грн, а больше 300к незадекларированных ранее. У кого доходы белые, им вообще не о чем париться
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:24

  orest написав:
  yama написав:
  orest написав: Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні :mrgreen:
Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів? :wink:


У ВАТ "Черкасигаз" були проведені обшуки на підставі постанов слідчого судді Печерського районного суду Києва, в ході них вилучено грошові кошти в службовому кабінеті в шухляді робочого столу голови правління підприємства Сергія Буяна.

"Кошти на загальну суму 7000 США і 463 191 грн, які упаковані в чорний поліетиленовий пакет з написом BMW, опечатані та скріплені печаткою Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та підписом слідчого", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в сейфі в службовому кабінеті голови правління вилучено грошові кошти на загальну суму 22 460 США і 345 000 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:32

  Yuri_61 написав:.....
В 2008 году я сначала почти выиграл в эту рулетку, продав все свои баксы па 5,00 в июле, а потом курс бакса упал до 4,60 , но я уже спал спокойно.
Эпопея па 10.00 грн за бакс меня стороной обошла, так как я после падения бакса до 4,60 я в сторону бакса зарёкся смотреть. и угадал.

:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:35

  Faceless написав: У кого доходы белые, им вообще не о чем париться

% по депозиту - доход белый,
но в налоговую о нем не сообщается,
и документы на этот доход люди не собирали \ не сохраняли
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Для тех кто говорит овгз не пирамида: Условная 1000 грн взята в 2018г под 18%, нужно вернуть 1180, дальше ставка падает до 15%, перекредитировались 1180 грн под 15%, это уже долг 1353 грн и.т.д Ведь даже если ставка падает, рост суммы долга растет значительно. Надежда на рост ВВП. У нас рост написали 4.6 , но подоходам бюджет на 95.1%. Рано или поздно, но импорт падение доллара остановит, только вопрос что будет с собственным производством. Интересно какой план заимствований заложат на 2020г?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:25

  proftpd66 написав:Эрик записал видос про налоговую амнистию

https://youtu.be/NLuRmGiXNc8

Гитллер капут!

Если у физического лица больше 10к баксов .


Чувствую что начнется рецессия.


Отож. Гетьманцовы вообще соображают что могут спровоцировать кризис банковских оттоков, да и подогреть спрос на валюту, ибо размещать от свои лямы в гривне на год безравных депо не многим хочется?

И какой эффект они ждут? С чего бы олигархам возвращать сюда капиталы? Они и так покупали Гоки, ТЕС, энергосбыты, укртелекомы, облгазы, меткомбинаты и т.д. без всяких проблем, а сейчас придут отслюнявят гетьманцову 5% за воздух?
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 14 вер, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Эрик записал видос про налоговую амнистию

https://youtu.be/NLuRmGiXNc8

Гитллер капут!

Если у физического лица больше 10к баксов .


Физические лица должны задекларировать все свои сбережения и если их больше 10к, заплатить %. Плюс еще любая квартира стоит больше 300к гривен, платите еще с квартир %. И пофиг, что сбережения перешли от бабушек-дедушек и за них уже уплачены все налоги, а квартира куплена за заемные стредства знакомых.
Это какой-то бред.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 вер, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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