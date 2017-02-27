3 вересня Міністерство фінансів виплатило $661,34 млн за єврооблігаціями, випущеними в 2015 році з терміном погашення в 2019-му, і погасило $444 млн відсотків.
Можете ще раз УВАЖНО глянути на цитований Вами графік? Жодних думок не виникає, чому і у всі інші місяці виплати "19 числа"? А якщо взяти до уваги, що графік виплат за 2019 рік? П.С. НБУ четвер-пятницю рівень 24,75 тримає зубами. Але викупи по 50-100 млн уо за сесію загрожують вливанням серйозних обємів грн в обіг. Не комільфо, з точки зору інфляції. Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів?
Востаннє редагувалось orest в Суб 14 вер, 2019 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав: Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів?
Про налоговую амнистию:
Для того чтобы вложить в овгз, надо пларировать курс . Если курс станет действительно 22, и Беня будет говорить что будет 30 . А вложить надо на 2 года , или больше или меньше . То при девальвации можно потерять . Тот же Эрик Найман очковал целое лето в этом году . Он сказал что вышел из ОВГЗ по 26.6. Сам публично заявил. А сейчас рассказывает что все будут вкладываться в ОВГЗ.
Отдай лучше красивым девушкам, вместо того чтобы дать налоговому инспектору
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 вер, 2019 08:59, всього редагувалось 1 раз.
orest написав: Але, з іншої сторони, страшилка про податкову амністію, яку вже переграли і обсмоктали всі, включаючи гіпераналітиків охрі-наймано-кущів. Це уже страшнішострашніший страх ніж дефолт від страшно-страшного Бєні Що буде, коли всі, недалекі і мало освічені в своїй більшості, митники-податківці-пожежники-мєнти-судді-депутати всіх рівнів-ексміністри з замами-голови і члени адміністрацій всяких-держслужбовці газовикелектрикиводоканальцісанстанціяархітектори і інші контролюючо-дозволяючі ламануться в ОВДП, щоб вберегти свої, довгими роками "тяжко кровю і потом" накорумповані і насхематожені мільярди баксів?
У ВАТ "Черкасигаз" були проведені обшуки на підставі постанов слідчого судді Печерського районного суду Києва, в ході них вилучено грошові кошти в службовому кабінеті в шухляді робочого столу голови правління підприємства Сергія Буяна.
"Кошти на загальну суму 7000 США і 463 191 грн, які упаковані в чорний поліетиленовий пакет з написом BMW, опечатані та скріплені печаткою Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та підписом слідчого", - йдеться в повідомленні. Крім того, в сейфі в службовому кабінеті голови правління вилучено грошові кошти на загальну суму 22 460 США і 345 000 грн.
Yuri_61 написав:..... В 2008 году я сначала почти выиграл в эту рулетку, продав все свои баксы па 5,00 в июле, а потом курс бакса упал до 4,60 , но я уже спал спокойно. Эпопея па 10.00 грн за бакс меня стороной обошла, так как я после падения бакса до 4,60 я в сторону бакса зарёкся смотреть. и угадал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Для тех кто говорит овгз не пирамида: Условная 1000 грн взята в 2018г под 18%, нужно вернуть 1180, дальше ставка падает до 15%, перекредитировались 1180 грн под 15%, это уже долг 1353 грн и.т.д Ведь даже если ставка падает, рост суммы долга растет значительно. Надежда на рост ВВП. У нас рост написали 4.6 , но подоходам бюджет на 95.1%. Рано или поздно, но импорт падение доллара остановит, только вопрос что будет с собственным производством. Интересно какой план заимствований заложат на 2020г?
Отож. Гетьманцовы вообще соображают что могут спровоцировать кризис банковских оттоков, да и подогреть спрос на валюту, ибо размещать от свои лямы в гривне на год безравных депо не многим хочется?
И какой эффект они ждут? С чего бы олигархам возвращать сюда капиталы? Они и так покупали Гоки, ТЕС, энергосбыты, укртелекомы, облгазы, меткомбинаты и т.д. без всяких проблем, а сейчас придут отслюнявят гетьманцову 5% за воздух?
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 14 вер, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Физические лица должны задекларировать все свои сбережения и если их больше 10к, заплатить %. Плюс еще любая квартира стоит больше 300к гривен, платите еще с квартир %. И пофиг, что сбережения перешли от бабушек-дедушек и за них уже уплачены все налоги, а квартира куплена за заемные стредства знакомых. Это какой-то бред.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 14 вер, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.