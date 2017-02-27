Додано: Суб 14 вер, 2019 10:52

Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?

Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!!

Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!