Faceless написав: У кого доходы белые, им вообще не о чем париться
% по депозиту - доход белый, но в налоговую о нем не сообщается, и документы на этот доход люди не собирали \ не сохраняли
Если уж сумма тела депозита объясняется белым доходом, то вряд ли будет проблема с суммой процентов. Разве что суммы белых доходов впритык хватает на объяснение суммы активов - но это очевидно уже означает, что часть активов была с незадекларированных доходов, и тогда уж извольте уплатить налог хоть на часть
Faceless написав: У кого доходы белые, им вообще не о чем париться
% по депозиту - доход белый, но в налоговую о нем не сообщается, и документы на этот доход люди не собирали \ не сохраняли
Если уж сумма тела депозита объясняется белым доходом, то вряд ли будет проблема с суммой процентов. Разве что суммы белых доходов впритык хватает на объяснение суммы активов - но это очевидно уже означает, что часть активов была с незадекларированных доходов, и тогда уж извольте уплатить налог хоть на часть
Это все теоретические размышления. Но по факту как собрать данные например за 10 лет по разным банкам, причем некоторые из них уже ликвидированы, некоторые под Фондом находятся. А некоторые банки не хранят такие данные больше 3-5 лет ? Бегать по всем банкам собирать справки ?
Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 вер, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Физические лица должны задекларировать все свои сбережения и если их больше 10к, заплатить %. Плюс еще любая квартира стоит больше 300к гривен, платите еще с квартир %. И пофиг, что сбережения перешли от бабушек-дедушек и за них уже уплачены все налоги, а квартира куплена за заемные стредства знакомых. Это какой-то бред.
Это полностью какой то бред. А если баксы через фонд конвертировались в гривну в 14-15м заходило например в банк $1К*8=8000грн а через фонд согласно текущему курсу $1К*26=26000 , при курсе 27 на улице ? это что разницу как "доход" нужно было декларировать ? Естественно порядки сумм могли быть больше. Наверняка через это прошли многие. Бред полный это и грабеж а не налоговая реформа.
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 14 вер, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
freeze написав:А что существует у государства рыночная оценка квартир? Обычно в большинстве договоров или в договорах инвестирования небольшие суммы
Мы не знаем, как будут оценивать по новому. Ладно пропустим квартиры. Вы готовы заплатить 5% из всех своих сбережений?
Не готов. Я очень скупой. И к тому же я обладатель такого счастья как единый налог, при этом долгие годы легально декларировалось сотни тысяч гривен в отчете по единому налогу. При том второе счастье, что декларировался доход-оборот, а учет расходов на едином моей группы не ведется. Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал?
Да. Поздравляю. "Ми зробили це разом".
Значит это будет началом конца Зе.
я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной. Так По не издевался надо мной.