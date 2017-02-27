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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 208120822083208420852086>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Значит это будет началом конца Зе.

А формула Штайнмаера - это конец стране.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:11

  ЛАД написав:
  reef написав:
  proftpd66 написав: Естественно, большинство американцев все эти годы предпочитали покупать на Amazon, eBay и других онлайн-площадках, где нет ни Sales tax, ни таможенного налога, который присутствовал в некоторых штатах при покупках из-за рубежа.

Очень даже есть на Амазоне Sales tax...

Не знаю как в реальности, но там по ссылке, насколько понял, речь шла о нескольких годах ранее, когда в интернет-магазинах этого налога в Штатах не было.

Специально не отслеживал, но полагаю, что с разных складов Амазона Sales tax может быть, а может и не быть. Точно так же есть в США интернет-магазины, в которых Sales tax нет.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:17

  Schmit написав:
  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?


А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:21

  Schmit написав:
  freeze написав:А что существует у государства рыночная оценка квартир? Обычно в большинстве договоров или в договорах инвестирования небольшие суммы

Мы не знаем, как будут оценивать по новому. Ладно пропустим квартиры.
Вы готовы заплатить 5% из всех своих сбережений?


И почему порог 300 тыс грн - это нищебродмские деньги по нынешним временам
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.

А толку их в тень прятать. Вы за них потом ничего серьезного в Украине не купите.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:25

  Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...

Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:27

  Zebra написав:
  twin написав:Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)

Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.

Ваші прогнози як завжди... пройшло вже 18 днів з моменту написання вами віщого коментаря! Хто нагріб - повинен вас подякувати! Хоча хто знає ваші відносини з Ігорем з Кременчуга той і вас знає!
Шо там вже пересіли з китайського паркетніка і дозволили собі відпочинок в Кирилівці чи в е ще на стадії накопичення грошових коштів?!
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:30

  Schmit написав:
  Surfer написав:А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.

А толку их в тень прятать. Вы за них потом ничего серьезного в Украине не купите.


толк все равно остается даже без крупных покупок - можно хотя бы просто жить на эти деньги без уплаты грабительских %%. Народ пойдет массово снимать деньги со счетов , и так не пользующейся большим доверием БС, лишь бы не быть ограбленныими еще раз.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:32

  antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...

Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.


Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.
Будет как и с Яценюком, все достижения которого на памяти - налог на депозиты и "стена" на границе.

В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью! ;-)
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rasmus
 
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