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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 10:58
Surfer написав:
Значит это будет началом конца Зе.
А формула Штайнмаера - это конец стране.
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Schmit
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:07
freeze написав:
Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?
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Schmit
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:11
ЛАД написав: reef написав: proftpd66 написав:
Естественно, большинство американцев все эти годы предпочитали покупать на Amazon, eBay и других онлайн-площадках, где нет ни Sales tax, ни таможенного налога, который присутствовал в некоторых штатах при покупках из-за рубежа.
Очень даже есть на Амазоне Sales tax...
Не знаю как в реальности, но там по ссылке, насколько понял, речь шла о нескольких годах ранее, когда в интернет-магазинах этого налога в Штатах не было.
Специально не отслеживал, но полагаю, что с разных складов Амазона Sales tax может быть, а может и не быть. Точно так же есть в США интернет-магазины, в которых Sales tax нет.
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reef
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:17
Schmit написав: freeze написав:
Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?
А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.
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Surfer
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:21
Schmit написав: freeze написав:
А что существует у государства рыночная оценка квартир? Обычно в большинстве договоров или в договорах инвестирования небольшие суммы
Мы не знаем, как будут оценивать по новому. Ладно пропустим квартиры.
Вы готовы заплатить 5% из всех своих сбережений?
И почему порог 300 тыс грн - это нищебродмские деньги по нынешним временам
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Yuri_61
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:23
Surfer написав:
А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.
А толку их в тень прятать. Вы за них потом ничего серьезного в Украине не купите.
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Schmit
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:25
Yuri_61 написав:
я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
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antey1969
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:27
Zebra написав: twin написав:
Бачу я вчора вдало взяв по 25,00)
Гребите сейчас на все, осталось 4 дня и осеннее ралли.
Ваші прогнози як завжди... пройшло вже 18 днів з моменту написання вами віщого коментаря! Хто нагріб - повинен вас подякувати! Хоча хто знає ваші відносини з Ігорем з Кременчуга той і вас знає!
Шо там вже пересіли з китайського паркетніка і дозволили собі відпочинок в Кирилівці чи в е ще на стадії накопичення грошових коштів?!
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Qwerty
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:30
Schmit написав: Surfer написав:
А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.
А толку их в тень прятать. Вы за них потом ничего серьезного в Украине не купите.
толк все равно остается даже без крупных покупок - можно хотя бы просто жить на эти деньги без уплаты грабительских %%. Народ пойдет массово снимать деньги со счетов , и так не пользующейся большим доверием БС, лишь бы не быть ограбленныими еще раз.
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Surfer
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:32
antey1969 написав: Yuri_61 написав:
я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.
Будет как и с Яценюком, все достижения которого на памяти - налог на депозиты и "стена" на границе.
В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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rasmus
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