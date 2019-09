Додано: Суб 14 вер, 2019 11:32

antey1969 написав: Yuri_61 написав: я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.

Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))

Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.

Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.

Будет как и с Яценюком, все достижения которого на памяти - налог на депозиты и "стена" на границе.



