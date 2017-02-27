Додано: Суб 14 вер, 2019 11:38

Навуходоносор написав: yama написав: vlad6603 написав: У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше . У меня осталосьдаже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе. если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.

Вы себе такого пожелаете? Желания - от полноты жизни в теле..

Возможно, Будда имел в виду отключение желаний в теле, полном жизнью.Наверное, это другое.



Езжайте в Америку, тем более, что вы уже выбрали))) Вы себе такого пожелаете? Желания - от полноты жизни в теле..Возможно, Будда имел в виду отключение желаний в теле, полном жизнью.Наверное, это другое.Езжайте в Америку, тем более, что вы уже выбрали)))

я еще не достиг такого уровня гуру что бы трактовать буддизм. Нов буддизме понимая тщетность бытия - все земное бытовое теряет смысл , все пофиг, проще говоря у вас могут быть желания и их можно удовлетворять , но удовлетворения желаний это не цель ! ну как бы неплохо был бо бы иметь персонального водителя и бентли , я бы не отказался, но как то пофиг , есть - хорошо , нету тоже хорошо , вчера был сегодня нету - пофиг , вчера жрал вкусно в ресторане , а сегодня не жру вообще или сухари с водой - пофиг , ну как бы пофигнету противоречия быть богатым успешным и пофигистом , богатство достаток и комфорт надо воспринимать как бы сказать как погоду ... или как фактор который не является конечной целью ... . По поводу Гамерики - не быстрое это дело, я еще сомневаюсь бросить все тут , ведь назад на нормальную зарплату и должность меня не возьмут что бы там мыть посуду и расставлять товар ... первых два года .. что бы потом ВОЗМОЖНО зажить. В принципе мне буддисту то пофигу какую работу делать и сколько за нее получать ну почти пофиг ...но и насиловать\ мучить специально себя тоже не принцип буддизма ( это скорее к кристянам) . Выгорит Гамерика - хорошо , не выгорит тоже хорошо. все пофиг. ВСпомните купюру в 500 грн и автобиографию того кто на ней. " Світ ловив мене та не впіймав" первый известный украинский пофигист=буддист