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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20822083208420852086>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:35

  Schmit написав:
  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?


Я собственно про это же и говорю. Мелочь никто трогать не будет, во-первых, это будущие голоса избирателей, во-вторых, забрать у мелочи денег - крика многоголосного будет на весь свет.

А проблема будет у тех, кто накопил какую-то значительную сумму из серых доходов и ему действительно сложно будет потратить их в будущем. А обкладывать данью уже купленные миллионы квартир, уже имеющиеся депозиты в банках, никто не будет. Кроме того как я понимаю, и сегодня значительную сумму вы на депозит не положите без объясняющих документов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:37

  rasmus написав:
  antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...

Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.


Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.
;-)

Ну так и я о том же. Смотрим за рейтингом, спокойно и без надрыва.
Уверен, что в случае провала Зе, даже до Майдана дело не дойдет - его сметут главные профитодержатели ООО Украина одним махом, как хлебные крошки со стола
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))

Боюсь, что этот майдан будет последним для страны под названием Украина.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:38

  Навуходоносор написав:
  yama написав:
  vlad6603 написав: У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше :).
если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.

Вы себе такого пожелаете? Желания - от полноты жизни в теле..
Возможно, Будда имел в виду отключение желаний в теле, полном жизнью.Наверное, это другое.

Езжайте в Америку, тем более, что вы уже выбрали)))

я еще не достиг такого уровня гуру что бы трактовать буддизм. Но в моем понимании в буддизме понимая тщетность бытия - все земное бытовое теряет смысл , все пофиг, проще говоря у вас могут быть желания и их можно удовлетворять , но удовлетворения желаний это не цель ! ну как бы неплохо был бо бы иметь персонального водителя и бентли , я бы не отказался, но как то пофиг , есть - хорошо , нету тоже хорошо , вчера был сегодня нету - пофиг , вчера жрал вкусно в ресторане , а сегодня не жру вообще или сухари с водой - пофиг , ну как бы пофиг :roll: нету противоречия быть богатым успешным и пофигистом , богатство достаток и комфорт надо воспринимать как бы сказать как погоду ... или как фактор который не является конечной целью ... . По поводу Гамерики - не быстрое это дело, я еще сомневаюсь бросить все тут , ведь назад на нормальную зарплату и должность меня не возьмут что бы там мыть посуду и расставлять товар ... первых два года .. что бы потом ВОЗМОЖНО зажить. В принципе мне буддисту то пофигу какую работу делать и сколько за нее получать ну почти пофиг ...но и насиловать\ мучить специально себя тоже не принцип буддизма ( это скорее к кристянам) . Выгорит Гамерика - хорошо , не выгорит тоже хорошо. все пофиг :). ВСпомните купюру в 500 грн и автобиографию того кто на ней. " Світ ловив мене та не впіймав" первый известный украинский пофигист=буддист
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:49

  freeze написав:
  Schmit написав:
  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?


Я собственно про это же и говорю. Мелочь никто трогать не будет, во-первых, это будущие голоса избирателей, во-вторых, забрать у мелочи денег - крика многоголосного будет на весь свет.

А проблема будет у тех, кто накопил какую-то значительную сумму из серых доходов и ему действительно сложно будет потратить их в будущем. А обкладывать данью уже купленные миллионы квартир, уже имеющиеся депозиты в банках, никто не будет. Кроме того как я понимаю, и сегодня значительную сумму вы на депозит не положите без объясняющих документов.


А вот и не факт. То что вы положить можете имея доки от предыдущего закончившегося депо это одно - но происхождение этих средств, уплачены ли налоги это не проясняет. Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом. Мелочь уже это эти 300 тыс грн - превысить которые очень лекго , что превращает ваши сбережения в серые. И нахомяченные квартиры , машины чем то лучше нахомяченных депозитов что их якобы не надо облагать налогом ? По идее все имущество подлежит оценке и декларации , без акцентов - а это обычно далеко за пределами 300тыс.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:49

  yama написав:все пофиг, проще говоря у вас могут быть желания и их можно удовлетворять , но удовлетворения желаний это не цель !


Еще кто-то из древних философов выразил эту мысль гораздо проще:

Я работаю для того, чтобы жить. Но не живу для того, чтобы работать.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:52

  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

... а там глядишь, или ишак сдохнет, или падишах... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:53

  rasmus написав:
  antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...

Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.


Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.
;-)

  antey1969 написав:Ну так и я о том же. Смотрим за рейтингом, спокойно и без надрыва.
Уверен, что в случае провала Зе, даже до Майдана дело не дойдет - его сметут главные профитодержатели ООО Украина одним махом, как хлебные крошки со стола


Проблеема в том что у ЗЕ абсолютная власть и даже закон об импичминте при его большинстве в парламенте можно сказать нерабочий. Так что к сожалению, кроме майдана возможности смести его легитимными путями не просматривается.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:54

  antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...

Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
при осуществлении формулы Штанмайера - вам помогут ветераны АТО :wink: а пользуясь этим всем бардаком , то есть во время этого бардака ,тинпу ,или по народному %уйло, нападет и таки оттяпает себе то что захочет .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 11:55

  Schmit написав:
  antey1969 написав:Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))

Боюсь, что этот майдан будет последним для страны под названием Украина.

і що буде на твою думку, Велике Князівство Литовське?
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