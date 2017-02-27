freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?
Я собственно про это же и говорю. Мелочь никто трогать не будет, во-первых, это будущие голоса избирателей, во-вторых, забрать у мелочи денег - крика многоголосного будет на весь свет.
А проблема будет у тех, кто накопил какую-то значительную сумму из серых доходов и ему действительно сложно будет потратить их в будущем. А обкладывать данью уже купленные миллионы квартир, уже имеющиеся депозиты в банках, никто не будет. Кроме того как я понимаю, и сегодня значительную сумму вы на депозит не положите без объясняющих документов.
Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной. ...
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе))) Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят. А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.
Ну так и я о том же. Смотрим за рейтингом, спокойно и без надрыва. Уверен, что в случае провала Зе, даже до Майдана дело не дойдет - его сметут главные профитодержатели ООО Украина одним махом, как хлебные крошки со стола
vlad6603 написав: У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше .
если это правда поздравляю вы почти достигли просветления . ВСЕ страдания от желаний, путь избавления от страданий - это избавление от желаний (с) буддизм . Так что попрощайтесь с этими " мало" и состояние просветления будет ближе.
Вы себе такого пожелаете? Желания - от полноты жизни в теле.. Возможно, Будда имел в виду отключение желаний в теле, полном жизнью.Наверное, это другое.
Езжайте в Америку, тем более, что вы уже выбрали)))
я еще не достиг такого уровня гуру что бы трактовать буддизм. Но в моем понимании в буддизме понимая тщетность бытия - все земное бытовое теряет смысл , все пофиг, проще говоря у вас могут быть желания и их можно удовлетворять , но удовлетворения желаний это не цель ! ну как бы неплохо был бо бы иметь персонального водителя и бентли , я бы не отказался, но как то пофиг , есть - хорошо , нету тоже хорошо , вчера был сегодня нету - пофиг , вчера жрал вкусно в ресторане , а сегодня не жру вообще или сухари с водой - пофиг , ну как бы пофиг нету противоречия быть богатым успешным и пофигистом , богатство достаток и комфорт надо воспринимать как бы сказать как погоду ... или как фактор который не является конечной целью ... . По поводу Гамерики - не быстрое это дело, я еще сомневаюсь бросить все тут , ведь назад на нормальную зарплату и должность меня не возьмут что бы там мыть посуду и расставлять товар ... первых два года .. что бы потом ВОЗМОЖНО зажить. В принципе мне буддисту то пофигу какую работу делать и сколько за нее получать ну почти пофиг ...но и насиловать\ мучить специально себя тоже не принцип буддизма ( это скорее к кристянам) . Выгорит Гамерика - хорошо , не выгорит тоже хорошо. все пофиг . ВСпомните купюру в 500 грн и автобиографию того кто на ней. " Світ ловив мене та не впіймав" первый известный украинский пофигист=буддист
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?
Я собственно про это же и говорю. Мелочь никто трогать не будет, во-первых, это будущие голоса избирателей, во-вторых, забрать у мелочи денег - крика многоголосного будет на весь свет.
А проблема будет у тех, кто накопил какую-то значительную сумму из серых доходов и ему действительно сложно будет потратить их в будущем. А обкладывать данью уже купленные миллионы квартир, уже имеющиеся депозиты в банках, никто не будет. Кроме того как я понимаю, и сегодня значительную сумму вы на депозит не положите без объясняющих документов.
А вот и не факт. То что вы положить можете имея доки от предыдущего закончившегося депо это одно - но происхождение этих средств, уплачены ли налоги это не проясняет. Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом. Мелочь уже это эти 300 тыс грн - превысить которые очень лекго , что превращает ваши сбережения в серые. И нахомяченные квартиры , машины чем то лучше нахомяченных депозитов что их якобы не надо облагать налогом ? По идее все имущество подлежит оценке и декларации , без акцентов - а это обычно далеко за пределами 300тыс.
freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
... а там глядишь, или ишак сдохнет, или падишах...
Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной. ...
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе))) Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят. А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
Рейтинг уйдет в НОЛЬ и очень быстро, если нынешние при власти не поймут, что трусить народ надо после того, как поделились олигархи.
antey1969 написав:Ну так и я о том же. Смотрим за рейтингом, спокойно и без надрыва. Уверен, что в случае провала Зе, даже до Майдана дело не дойдет - его сметут главные профитодержатели ООО Украина одним махом, как хлебные крошки со стола
Проблеема в том что у ЗЕ абсолютная власть и даже закон об импичминте при его большинстве в парламенте можно сказать нерабочий. Так что к сожалению, кроме майдана возможности смести его легитимными путями не просматривается.
Yuri_61 написав:я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной. ...
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе))) Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят. А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
при осуществлении формулы Штанмайера - вам помогут ветераны АТО а пользуясь этим всем бардаком , то есть во время этого бардака ,тинпу ,или по народному %уйло, нападет и таки оттяпает себе то что захочет .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
antey1969 написав:Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Боюсь, что этот майдан будет последним для страны под названием Украина.
і що буде на твою думку, Велике Князівство Литовське?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.