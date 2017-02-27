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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 11:56
rasmus написав:
В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся !
прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:59
yama написав: antey1969 написав: Yuri_61 написав:
я лично на НОВЫЙ майдан поеду, не дам издеваться надо мной.
...
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Успешный Майдан возможен лишь в случае, если верхи не могут, а низы не хотят.
А пока такая ситуация не возникла, внимательно следите за рейтингами и ждите своего шанса.
при осуществлении формулы Штанмайера - вам помогут ветераны АТО
а пользуясь этим всем бардаком , то есть во время этого бардака ,тинпу ,или по народному %уйло, нападет и таки оттяпает себе то что захочет .
В нынешней ситуации, при и без того накаленных отношениях полуотмороженных 25%(8%) с нынешним президентом, майдан к сожалению очень опасен, оружия на руках очень много. Можем получить на выходе реальную хунту. Почти патовая ситуация, если Зеля не уйдет сам. Для этого ему нужен работающий контакт с народом, обратная связь с низов, хотя бы референдумы о которых он говорил с начала но как то подзабыл. Иначе накопившийся пар может рвануть так что никому мало не покажется.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 11:59
yama написав: rasmus написав:
В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся !
прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
кажуть, при Чаушеску, Румунія виплатила борги ... але диктатора це не врятувало
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:01
yama написав: rasmus написав:
В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся !
прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
смотрел и полностью. Пересмотрю момент.
"сколько в расчете на 1 человека получиться ?" - мне неинтересно. Я налоги плачу исправно, никому НИЧЕГО не должен!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:01
flyman написав: Schmit написав: antey1969 написав:
Выйдет большой конфуз, когда на Майдан занятый 25% "не позволю издеваться" вдруг подтянутся 75% голосовавших за Зе)))
Боюсь, что этот майдан будет последним для страны под названием Украина.
і що буде на твою думку, Велике Князівство Литовське?
ну вам же ж ВСЕ показали по порядку весь курс развития ! смотрите настоящую предвыборную компанию преЗЕдента попорядку , за эту программу голосовал народ ! , народ не читал бумажки он смотрел сериал Так и вы посмотрите там же ж все есть
, не хочу спойлерить , но повторюсь - там все есть , только отношения с РФ не показаны детально.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:03
flyman написав: yama написав: rasmus написав:
В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся !
прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
кажуть, при Чаушеску, Румунія виплатила борги ... але диктатора це не врятувало
тут уже надо вспоминать про мировую за кулису , то есть Румунии не разрешили быть независимым государством в полной мере, нам это не грозит Украина еще не скоро станет независимой , а если попробует ну как вы опсиали - пойдет по пути Ирака ( садама) , Румунии ( чеушеску) и так далее...
ЗЫ ладно хватит на сегодня от меня спама пойду что ли спортом, ой физкультурой займусь , не гоже так долго клавиатуру мучить
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:07
yama написав: flyman написав: Schmit написав:
Боюсь, что этот майдан будет последним для страны под названием Украина.
і що буде на твою думку, Велике Князівство Литовське?
ну вам же ж ВСЕ показали по порядку весь курс развития ! смотрите настоящую предвыборную компанию преЗЕдента попорядку , за эту программу голосовал народ ! , народ не читал бумажки он смотрел сериал Так и вы посмотрите там же ж все есть
, не хочу спойлерить , но повторюсь - там все есть , только отношения с РФ не показаны детально.
а шо там, поза бобра?
...
винесуть Зе, внесуть По... ділов то
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 вер, 2019 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:07
Surfer написав:
Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.
Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.
Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд.
Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить.
А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тд
Это просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать.
И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.
Востаннє редагувалось freeze
в Суб 14 вер, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:10
yama написав: flyman написав: yama написав:
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся !
прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
кажуть, при Чаушеску, Румунія виплатила борги ... але диктатора це не врятувало
тут уже надо вспоминать про мировую за кулису , то есть Румунии не разрешили быть независимым государством в полной мере, нам это не грозит Украина еще не скоро станет независимой , а если попробует ну как вы опсиали - пойдет по пути Ирака ( садама) , Румунии ( чеушеску) и так далее...
ЗЫ ладно хватит на сегодня от меня спама пойду что ли спортом, ой физкультурой займусь , не гоже так долго клавиатуру мучить
є ще незалежні Іран, Венесуала, Куба, Північна Корея...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 14 вер, 2019 12:26
freeze написав: Surfer написав:
Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.
Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.
Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд.
Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить.
А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тд
Это просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать.
И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.
Вообще это легко сделать используя погромистов-компутырщиков, если будет цель - подобный программно-аппаратный комплекс можно запустить за год. И опричники будут наведываться уже к тем, на кого укажет риск-ориентированная система.
Во всей этой истории смущает только то, что нет веры - что закон будет один для всех и обилетят всех, а не только мелочь.
Касательно внешнего долга per capita:
Совокупный внешний государственный долг ~50млрд$ -> 1,5тыс$ с каждого, включая младенцев и бомжей
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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