freeze написав:

Surfer написав: Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом. Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.

Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд.Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить.А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тдЭто просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать.И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.