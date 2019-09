Додано: Суб 14 вер, 2019 12:37

rasmus написав: yama написав: rasmus написав: В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью! В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью! выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся ! прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.

Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ? выне внимательно смотрели или не смотрели вообще .прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.



смотрел и полностью. Пересмотрю момент.

"сколько в расчете на 1 человека получиться ?" - мне неинтересно. Я налоги плачу исправно, никому НИЧЕГО не должен! смотрел и полностью. Пересмотрю момент."сколько в расчете на 1 человека получиться ?" - мне неинтересно. Я налоги плачу исправно, никому НИЧЕГО не должен!



"там не было сказано КТО скинулся ! " - пересмотрел, СОГЛАСЕН!

https://antikor.com.ua/articles/305272- ... _uhode_mvf



"Необходимая сумма была собрана в течение недели. Долг был полностью погашен. Украина обрела истинную независимость".



В кино - Гору золота люди принесли на Майдан. )))))) " - пересмотрел, СОГЛАСЕН!"Необходимая сумма была собрана в течение недели. Долг был полностью погашен. Украина обрела истинную независимость".В кино - Гору золота люди принесли на Майдан. ))))))

