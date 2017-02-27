rasmus написав:В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся ! прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам. Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
смотрел и полностью. Пересмотрю момент. "сколько в расчете на 1 человека получиться ?" - мне неинтересно. Я налоги плачу исправно, никому НИЧЕГО не должен!
rasmus написав:В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся ! прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам. Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
Пофиг. При любой власти фактически все пересичные "скидываются". Так и эти хотят чтоб все скинулись через курс, через инфляцию, через податкову амнистию, через еще что-то. На долги. Не я эти долги брал, и не я их просил брать. Банан им (по крайней мере например, "амнистировать" свои скромные деньги не собираюсь). Пока не увижу эффективное государство по факту - фиг они получат у меня. А обещать они - пусть обещают - все обещают. Их красивые глазки и обещания не пройдут. Сначала они реальные результаты - потом я буду оценивать их деятельность и что-то им скидывать (точнее не им, а в бюджет).
Surfer написав:Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.
Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.
Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд. Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить. А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тд Это просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать. И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.
Лазейки это конечно хорошо , но не ради лазеек подобные инициативы задумывают. Если бы так просто было задекларировать все то что было уже "миллионы лет до вас" - смысл в подобных реформах ? При нынешних компьютеризированных форматах учета, "государство в кармане" подтянуть реестры и увидеть каждого под микроскопом не составит труда, паралелльно позатыкав все "лазейки". На лучшее хочется надеяться но одевать розовые очки имхо рано. Сам подход смущает. Я приводил выше только один маленкий пример как средства накопленные в долларе через фонд в эпоху массовой девальвации вышли из б.с. в троекратном размере относительно вложенных в гривне. А вовремя недавнего кратного девала у меня почти все валютные депо прошли через эту мясорубку. Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ? С другой стороны и Ахметов может рассказать что все средства ему бабушка оставила нахомяченные еще со времен Чингис Хана - древние родовые кровнозаработанные тугрики. Сомневаюсь что подобные истории "проходные", неужели у Аль-Капоне не нашлось бы богатенькой бабушки ? В общем эта налоговая "реформа" вызывает больше вопросов чем ответов.
yama написав: выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся ! прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам. Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
смотрел и полностью. Пересмотрю момент. "сколько в расчете на 1 человека получиться ?" - мне неинтересно. Я налоги плачу исправно, никому НИЧЕГО не должен!
"Необходимая сумма была собрана в течение недели. Долг был полностью погашен. Украина обрела истинную независимость".
В кино - Гору золота люди принесли на Майдан. ))))))
ага, попереду бігли навипередки золотогоршочники: КХ і Долярчик. Долярчик прибіг перший, хоча в горщику було більше фамільного (тещиного) золота ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Surfer написав:Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ?
Но ведь от вас никто не требует доказывать что-то, налоговая амнистия дело добровольное. Посмотрел видео об этой налоговой амнистии Эрика Наймана, я так понимаю чисто рекламное, так как он рассчитывает на клиентов и платные консультации по этому поводу, он там прямым текстом говорит, что налоговая амнистия - только для того, кто хочет в будущем что-то крупное покупать, для инвесторов и тд. Он там даже не заикнулся про квартиры, в которых живут граждане, про депозиты и тд. Ну, нет в там в законопроекте ретроспективных проверок по уплате налогов.
freeze написав:Но ведь от вас никто не требует доказывать что-то, налоговая амнистия дело добровольное. .... Ну, нет в там в законопроекте ретроспективных проверок по уплате налогов.
Нет. А потом появятся. "Ах ты не амнистировал капитал в 2020 году?, а теперь 2023 году хочешь купить квартиру. Так давай теперь амнистируйся за 10%(через овгз), а так по 20%." (в зависимости от наглости наступныкив)
А по поводу контроля расходов - могут выборочно, или например, "кого нужно". Создать такую систему в общем-то можно. Если уже сейчас финмон в банках слегка (кого-то может и не очень слегка) уже щимит. То дальше это будет только усиливаться.
Surfer написав:Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ?
Но ведь от вас никто не требует доказывать что-то, налоговая амнистия дело добровольное. Посмотрел видео об этой налоговой амнистии Эрика Наймана, я так понимаю чисто рекламное, так как он рассчитывает на клиентов и платные консультации по этому поводу, он там прямым текстом говорит, что налоговая амнистия - только для того, кто хочет в будущем что-то крупное покупать, для инвесторов и тд. Он там даже не заикнулся про квартиры, в которых живут граждане, про депозиты и тд. Ну, нет в там в законопроекте ретроспективных проверок по уплате налогов.
ну как добровольное - или декларируй и плати мзду или жди писем счастья из налоговой , если купишь например что то дорогое - такая себе свобода выбора. Как это нет ретроспективных проверок, если четко сказано что нужно платить отбеливающий налог на все что не сможешь доказать происхождения свыше 300К ? Проверять может не будут по одной причине - не смогут - особенно с начала 90х в бухгалтерии так и в фискальной политике был такой бардак что найти ничего не реально. А вот призумпцию вины фактически накладывают - вот ты и попробуй докажи что за эти деньги уплачены нологи. Неймана начал смотреть - меня хватило на несколько минут - полное самолюбование и пустопорожнее "масло маслянное" - аж противно смотреть стало - выключил.
Surfer написав:Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ?
Но ведь от вас никто не требует доказывать что-то, налоговая амнистия дело добровольное. Посмотрел видео об этой налоговой амнистии Эрика Наймана, я так понимаю чисто рекламное, так как он рассчитывает на клиентов и платные консультации по этому поводу, он там прямым текстом говорит, что налоговая амнистия - только для того, кто хочет в будущем что-то крупное покупать, для инвесторов и тд. Он там даже не заикнулся про квартиры, в которых живут граждане, про депозиты и тд. Ну, нет в там в законопроекте ретроспективных проверок по уплате налогов.
Как это нет, в зелином проекте же написано, что будут проверять доходы за каждый год, начиная с 2016-го. Получается, что закон у них имеет обратную силу (ведь до его принятия никто не имеет права доначислять никаких налогов на разницу между какими-либо доходами и расходами) и кто уже купил что-то крупное еще до принятия этого закона, должен будет что-то платить в бюджет с заработанных черти когда денег непонятно на каком основании, еще и вопреки тому, что несколько дней назад гетьманцев говорил, что все жилье внутри страны легализировано (наверное, и машины-не евробляхи тоже, стоит понимать?) и легализировать его дополнительно не нужно?
hxbbgaf написав:несколько дней назад гетьманцев говорил, что все жилье внутри страны легализировано (наверное, и машины-не евробляхи тоже, стоит понимать?) и легализировать его дополнительно не нужно?
То есть машины-квартиры купленные считать легализованными а вклады в банках - нет ? Черти что они себе там думают - в том то и дело что "амнистия" выглядит полностью абсурдной , сырой и не проработанной, сами не знают чего хотят, скорее всего такой же пшик на выходе и получат - только головной боли всем нам прибавят.