J написав:[quote="4746807:Faceless"] У кого доходы белые, им вообще не о чем париться
% по депозиту - доход белый, но в налоговую о нем не сообщается, и документы на этот доход люди не собирали \ не сохраняли
Если уж сумма тела депозита объясняется белым доходом, то вряд ли будет проблема с суммой процентов. Разве что суммы белых доходов впритык хватает на объяснение суммы активов - но это очевидно уже означает, что часть активов была с незадекларированных доходов, и тогда уж извольте уплатить налог хоть на часть
Это все теоретические размышления. Но по факту как собрать данные например за 10 лет по разным банкам, причем некоторые из них уже ликвидированы, некоторые под Фондом находятся. А некоторые банки не хранят такие данные больше 3-5 лет ? Бегать по всем банкам собирать справки ?[/quote]Это в смысле процентные доходы показать?
hxbbgaf написав:Как это нет, в зелином проекте же написано, что будут проверять доходы за каждый год, начиная с 2016-го.
Нет там такого и близко.
Surfer написав:Как это нет ретроспективных проверок, если четко сказано что нужно платить отбеливающий налог на все что не сможешь доказать происхождения свыше 300К ?
Нет там такого слова - доказать, и проверок тоже нет, тем более ретроспективных. Вы добровольно хотите отбелить серые или черные накопления, и добровольно уплачиваете 2,5-10 процентов. Ничего доказывать вам не надо. Единственное, тут надо хорошо думать тем, кто в будущем собирается что-то дорогое купить - недвижимость, много земли, а белых бумаг на эти средства нет, сейчас задешево можно купить отбеливающие бумаги, дальше отбелить средства будет дороже. Но если у вас лежит 50 тысяч долларов и вы собираетесь их прожечь в кабаках или проесть в супермаркете, нафиг вам эта амнистия, живите спокойно.
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
rasmus написав:В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью!
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся ! прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам. Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
При чем тут вообще весь внешний долг, весь внешний это не только государственный
freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.
Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?
А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.
Если не будет возможности объяснить, то Вам их просто не отдадут, пока не уплатите налог.
hxbbgaf написав:Как это нет, в зелином проекте же написано, что будут проверять доходы за каждый год, начиная с 2016-го.
Нет там такого и близко.
Как это нет? Во-первых, сам закон называется "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року" Да и в самом тексте там были периоды с 2016-го года (не охота опять все перерывать).
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
Почти все обсуждения сегодня на ветке относятся не к подготовленному законопроекту о налоговой амнистии, а к будущему законопроекту о нулевой декларации, который на сегодня даже не написан, как говорит Гетманцев, пока обдумываем концепцию.
hxbbgaf написав:Как это нет? Во-первых, сам закон называется "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року" Да и в самом тексте там были периоды с 2016-го года (не охота опять все перерывать).
А как по другому назвать закон, по которому граждане добровольно сознаются в нарушении налогового законодательства. Слово "2016" ни разу не встречается в этом законопроекте. Специально просканировал текст.
Surfer написав:Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.
Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.
Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд. Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить. А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тд Это просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать. И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.
Лазейки это конечно хорошо , но не ради лазеек подобные инициативы задумывают. Если бы так просто было задекларировать все то что было уже "миллионы лет до вас" - смысл в подобных реформах ? При нынешних компьютеризированных форматах учета, "государство в кармане" подтянуть реестры и увидеть каждого под микроскопом не составит труда, паралелльно позатыкав все "лазейки". На лучшее хочется надеяться но одевать розовые очки имхо рано. Сам подход смущает. Я приводил выше только один маленкий пример как средства накопленные в долларе через фонд в эпоху массовой девальвации вышли из б.с. в троекратном размере относительно вложенных в гривне. А вовремя недавнего кратного девала у меня почти все валютные депо прошли через эту мясорубку. Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ? С другой стороны и Ахметов может рассказать что все средства ему бабушка оставила нахомяченные еще со времен Чингис Хана - древние родовые кровнозаработанные тугрики. Сомневаюсь что подобные истории "проходные", неужели у Аль-Капоне не нашлось бы богатенькой бабушки ? В общем эта налоговая "реформа" вызывает больше вопросов чем ответов.
Главный вопрос - почему начали хотя бы не с прикрытия офшорных схем? А решили брить пересичных? Впринципе, вопрос риторический
Где посадки, и "вот это вот всё"? Или покатают Луценка и ко на б.у.шном французком вертолёте и отпустят? ) В первый раз такое прокатило
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Главный вопрос - почему начали хотя бы не с прикрытия офшорных схем? А решили брить пересичных? Впринципе, вопрос риторический
Где посадки, и "вот это вот всё"? Или покатают Луценка и ко на б.у.шном французком вертолёте и отпустят? ) В первый раз такое прокатило
Так оно скорее всего и будет. Ну в крайнем случае найдут какую-нибудь сакральную жертву, типа Танюхи Черновол или какого нибудь Семена Семенченка. На большее особо рассчитывать не стоит. Ну может только Пецю на камеру пощипают, а так ничего с ним не будет.