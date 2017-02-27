RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2085208620872088>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
J написав:[quote="4746807:Faceless"] У кого доходы белые, им вообще не о чем париться

% по депозиту - доход белый,
но в налоговую о нем не сообщается,
и документы на этот доход люди не собирали \ не сохраняли
Если уж сумма тела депозита объясняется белым доходом, то вряд ли будет проблема с суммой процентов. Разве что суммы белых доходов впритык хватает на объяснение суммы активов - но это очевидно уже означает, что часть активов была с незадекларированных доходов, и тогда уж извольте уплатить налог хоть на часть


Это все теоретические размышления. Но по факту как собрать данные например за 10 лет по разным банкам, причем некоторые из них уже ликвидированы, некоторые под Фондом находятся. А некоторые банки не хранят такие данные больше 3-5 лет ?
Бегать по всем банкам собирать справки ?[/quote]Это в смысле процентные доходы показать?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25517
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5992 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:08

  hxbbgaf написав:Как это нет, в зелином проекте же написано, что будут проверять доходы за каждый год, начиная с 2016-го.


Нет там такого и близко.

  Surfer написав:Как это нет ретроспективных проверок, если четко сказано что нужно платить отбеливающий налог на все что не сможешь доказать происхождения свыше 300К ?


Нет там такого слова - доказать, и проверок тоже нет, тем более ретроспективных.
Вы добровольно хотите отбелить серые или черные накопления, и добровольно уплачиваете 2,5-10 процентов. Ничего доказывать вам не надо.
Единственное, тут надо хорошо думать тем, кто в будущем собирается что-то дорогое купить - недвижимость, много земли, а белых бумаг на эти средства нет, сейчас задешево можно купить отбеливающие бумаги, дальше отбелить средства будет дороже. Но если у вас лежит 50 тысяч долларов и вы собираетесь их прожечь в кабаках или проесть в супермаркете, нафиг вам эта амнистия, живите спокойно.
freeze
4
 
Повідомлень: 12807
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5330 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?
Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!!
Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25517
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5992 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:
  rasmus написав:В известном сериале было все красиво - олигархи скинулись и через месяц Украина рассчиталась с госдолгом полностью! ;-)
выне внимательно смотрели или не смотрели вообще . там не было сказано КТО скинулся ! прЗЕдент слуга народа обратился ко ВСЕМ гражданам.
Кто может сейчас посчитать ВЕСЬ внешний долг Украины ? по состоянии на сегодня ? сколько в расчете на 1 человека получиться ?
При чем тут вообще весь внешний долг, весь внешний это не только государственный
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25517
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5992 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:15

  Surfer написав:
  Schmit написав:
  freeze написав:Но тут, как я понимаю, налоговая амнистия дело добровольное. Если не запланировано крупных покупок в будущем из сбереженных ранее до амнистии денег, то у остальных особых проблем не должно возникнуть.

Если не задекларировать сбережения, то крупные покупки позже становятся невозможны, потому что невозможно будет объяснить происхождение денег?


А если не будет возможности обьяснить происхождение денег уже лежащих на счетах в банках - эти деньги только уйдут в тень из банковского сектора, вот и весь эффект от подобных "реформ" - прямо противоположный тому для чего вводят подобные реформы обычно.


Если не будет возможности объяснить, то Вам их просто не отдадут, пока не уплатите налог.
remark
 
Повідомлень: 416
З нами з: 25.12.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:16

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Как это нет, в зелином проекте же написано, что будут проверять доходы за каждый год, начиная с 2016-го.

Нет там такого и близко.

Как это нет? Во-первых, сам закон называется "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року"
Да и в самом тексте там были периоды с 2016-го года (не охота опять все перерывать).
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20814
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1306 раз.
Подякували: 2059 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:19

  Faceless написав:
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?
Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!!
Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего


Почти все обсуждения сегодня на ветке относятся не к подготовленному законопроекту о налоговой амнистии, а к будущему законопроекту о нулевой декларации, который на сегодня даже не написан, как говорит Гетманцев, пока обдумываем концепцию.
freeze
4
 
Повідомлень: 12807
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5330 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:27

  hxbbgaf написав:Как это нет? Во-первых, сам закон называется "Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року"
Да и в самом тексте там были периоды с 2016-го года (не охота опять все перерывать).


А как по другому назвать закон, по которому граждане добровольно сознаются в нарушении налогового законодательства.
Слово "2016" ни разу не встречается в этом законопроекте. Специально просканировал текст.
freeze
4
 
Повідомлень: 12807
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 5330 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:31

  Surfer написав:
  freeze написав:
  Surfer написав:Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.


Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.

Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд.
Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить.
А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тд
Это просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать.
И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.


Лазейки это конечно хорошо , но не ради лазеек подобные инициативы задумывают. Если бы так просто было задекларировать все то что было уже "миллионы лет до вас" - смысл в подобных реформах ? При нынешних компьютеризированных форматах учета, "государство в кармане" подтянуть реестры и увидеть каждого под микроскопом не составит труда, паралелльно позатыкав все "лазейки". На лучшее хочется надеяться но одевать розовые очки имхо рано. Сам подход смущает. Я приводил выше только один маленкий пример как средства накопленные в долларе через фонд в эпоху массовой девальвации вышли из б.с. в троекратном размере относительно вложенных в гривне. А вовремя недавнего кратного девала у меня почти все валютные депо прошли через эту мясорубку. Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ? С другой стороны и Ахметов может рассказать что все средства ему бабушка оставила нахомяченные еще со времен Чингис Хана - древние родовые кровнозаработанные тугрики. Сомневаюсь что подобные истории "проходные", неужели у Аль-Капоне не нашлось бы богатенькой бабушки ? В общем эта налоговая "реформа" вызывает больше вопросов чем ответов.

Главный вопрос - почему начали хотя бы не с прикрытия офшорных схем? А решили брить пересичных?
Впринципе, вопрос риторический

Где посадки, и "вот это вот всё"? Или покатают Луценка и ко на б.у.шном французком вертолёте и отпустят? ) В первый раз такое прокатило
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6245 раз.
Подякували: 2493 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:37

  Вкладчик1234 написав:Главный вопрос - почему начали хотя бы не с прикрытия офшорных схем? А решили брить пересичных?
Впринципе, вопрос риторический

Где посадки, и "вот это вот всё"? Или покатают Луценка и ко на б.у.шном французком вертолёте и отпустят? ) В первый раз такое прокатило



Так оно скорее всего и будет. Ну в крайнем случае найдут какую-нибудь сакральную жертву, типа Танюхи Черновол или какого нибудь Семена Семенченка. На большее особо рассчитывать не стоит. Ну может только Пецю на камеру пощипают, а так ничего с ним не будет.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 11.10.16
Подякував: 793 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2085208620872088>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15709 1876496
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 07:49
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6699 1453620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 09:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 17218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14930)
14.09.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.