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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2085208620872088

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:38

В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.
Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.
freeze
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