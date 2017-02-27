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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 14:38
В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.
Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.
Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.
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