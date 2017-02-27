В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора. Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.
freeze написав:В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора. Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.
Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.
Так курс, рассчитанный в пятницу после трех дня, начинает действовать в следующий рабочий день, то есть с понедельника 16-го. И на сайте нбу тоже написано - починає діяти з 16 вересня 2471,0681 А 14 числа, субботу официально ж действует еще пятничный курс.
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
Почти все обсуждения сегодня на ветке относятся не к подготовленному законопроекту о налоговой амнистии, а к будущему законопроекту о нулевой декларации, который на сегодня даже не написан, как говорит Гетманцев, пока обдумываем концепцию.
А чем вам 1183 не законопроект о нулевой декларации ?
"Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб"
hxbbgaf написав:несколько дней назад гетьманцев говорил, что все жилье внутри страны легализировано (наверное, и машины-не евробляхи тоже, стоит понимать?) и легализировать его дополнительно не нужно?
То есть машины-квартиры купленные считать легализованными а вклады в банках - нет ? Черти что они себе там думают - в том то и дело что "амнистия" выглядит полностью абсурдной , сырой и не проработанной, сами не знают чего хотят, скорее всего такой же пшик на выходе и получат - только головной боли всем нам прибавят.
хочуть зробити бабла, і остатися на посадах... "і рибку з"їсти і ... сісти"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
а если накопления из белой зарплаты не указывал в декларации (чтобы не пришли - делись) тогда не прокатит...
freeze написав:В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора. Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.
Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.
Так курс, рассчитанный в пятницу после трех дня, начинает действовать в следующий рабочий день, то есть с понедельника 16-го. И на сайте нбу тоже написано - починає діяти з 16 вересня 2471,0681 А 14 числа, субботу официально ж действует еще пятничный курс.
Пусть будет так - сегодня объявил, какой курс будет с понедельника.
edvardd написав:а если накопления из белой зарплаты не указывал в декларации (чтобы не пришли - делись) тогда не прокатит...
Про белую ЗП в налоговой и так знают. Вот я ни разу не подавал декларацию, так как все мои доходы я получаю от тех, кто является налоговым агентом. Но это же не значит, что у меня легальных "белых" сбережений 0 грн, только потому, что ни одной декларации подано не было
Піраміда боргів як головний інструмент Зекономіки За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?