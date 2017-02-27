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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2086208720882089>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:38

В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.
Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:42

  freeze написав:В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.
Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.


Так курс, рассчитанный в пятницу после трех дня, начинает действовать в следующий рабочий день, то есть с понедельника 16-го. И на сайте нбу тоже написано - починає діяти з 16 вересня 2471,0681
А 14 числа, субботу официально ж действует еще пятничный курс. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Более того в этом законе фигурирует фраза что лежащие в банке незадекларированные деньги могут автоматом облагаться этим "очищающим" налогом.

В какой статье законопроекта эта фраза. Что то я не нашел...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 14:55

  freeze написав:
  Faceless написав:
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?
Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!!
Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего


Почти все обсуждения сегодня на ветке относятся не к подготовленному законопроекту о налоговой амнистии, а к будущему законопроекту о нулевой декларации, который на сегодня даже не написан, как говорит Гетманцев, пока обдумываем концепцию.


А чем вам 1183 не законопроект о нулевой декларации ?

"Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб"

Одна проблема, он подан не от СН :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:00

  Surfer написав:
  hxbbgaf написав:несколько дней назад гетьманцев говорил, что все жилье внутри страны легализировано (наверное, и машины-не евробляхи тоже, стоит понимать?) и легализировать его дополнительно не нужно?


То есть машины-квартиры купленные считать легализованными а вклады в банках - нет ? Черти что они себе там думают - в том то и дело что "амнистия" выглядит полностью абсурдной , сырой и не проработанной, сами не знают чего хотят, скорее всего такой же пшик на выходе и получат - только головной боли всем нам прибавят.

хочуть зробити бабла, і остатися на посадах... "і рибку з"їсти і ... сісти"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:00

  Faceless написав:
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?
Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!!
Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего

а если накопления из белой зарплаты не указывал в декларации (чтобы не пришли - делись) тогда не прокатит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:03

  Alex2007 написав:
  freeze написав:В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.
Последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Назад в прошлое. Вроде был такой фильм.


Так курс, рассчитанный в пятницу после трех дня, начинает действовать в следующий рабочий день, то есть с понедельника 16-го. И на сайте нбу тоже написано - починає діяти з 16 вересня 2471,0681
А 14 числа, субботу официально ж действует еще пятничный курс. :roll:


Пусть будет так - сегодня объявил, какой курс будет с понедельника.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:06

  Kalgan написав:А чем вам 1183 не законопроект о нулевой декларации ?

"Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб"

Одна проблема, он подан не от СН


Так этот 1183 обсуждать вообще нет никакого смысла, подан от ЕС Порошенко, его даже не вынесут в зал на обсуждение. Принтер настроен только на принятие законов от монокоалиции.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:12

  edvardd написав:а если накопления из белой зарплаты не указывал в декларации (чтобы не пришли - делись) тогда не прокатит...

Про белую ЗП в налоговой и так знают. Вот я ни разу не подавал декларацию, так как все мои доходы я получаю от тех, кто является налоговым агентом. Но это же не значит, что у меня легальных "белых" сбережений 0 грн, только потому, что ни одной декларации подано не было :)
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:19

Піраміда боргів як головний інструмент Зекономіки

Піраміда боргів як головний інструмент Зекономіки
За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.

Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.

Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.

Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?

І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?
https://ibigdan.livejournal.com/24090939.html
Yuri_61
 
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