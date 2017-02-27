Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
а если накопления из белой зарплаты не указывал в декларации (чтобы не пришли - делись) тогда не прокатит...
Не в том вопрос, что указывал, а что суммарный объем всех белых доходов уже отбелен
Yuri_61 написав:Піраміда боргів як головний інструмент Зекономіки За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.
Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.
Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.
Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?
investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.
так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага. и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE 178.9 млрд под 17.9%. без комментариев. все это на*бнется, вопрос только когда.
В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит. Объясню по простому. В начале года был план по займам. Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5 С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось. Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа. Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.
Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.