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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2087208820892090>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

умная статья и полезная
https://nv.ua/ukr/opinion/ovdp-zarobito ... 01981.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd написав:
  Faceless написав:
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк?
Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!!
Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего

а если накопления из белой зарплаты не указывал в декларации (чтобы не пришли - делись) тогда не прокатит...


Не в том вопрос, что указывал, а что суммарный объем всех белых доходов уже отбелен
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 15:40

  Yuri_61 написав:Піраміда боргів як головний інструмент Зекономіки
За весь 2018 рік Міністерство фінансів розмістило облігацій внутрішньої державної позики в різних валютах на суму 152,084 млрд. грн. за середньозваженим курсом.

Лише за період січень-серпень (8 місяців) 2019 року було випущено ОВДП на суму 265,352 млрд. грн., що на 113,268 млрд.грн, або на 74,5% більше, ніж на 12 місяців попереднього року.

Вчора Мінфін розмістив ОВДП на суму 16,512 млрд. грн. Сьогодні НБУ дав дозвіл торгувати ОВДП на зовнішніх ринках.

Увага, питання - скільки ми наберемо боргів під 16-17,9% річних у гривні та 4,6- 6,3% у валюті за цілий 2019 рік?

І питання з зірочкою - хто їх буде віддавати з відсотками?
https://ibigdan.livejournal.com/24090939.html

десь на фінанс уа лунала фраза, що внутрішні борги можна...
і що більше позик під 17% краще чим менше під 18%...
помоєму 6z
знайшов
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4746801#p4746801

  zzzzzz написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Ребята, лендлордов вывести из тени можно только добровольно, лаской и нежностью, создав им комфортные условия и пообещав много плюшек в обмен на необременительный налог.

так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
https://www.youtube.com/watch?v=E7oa664UqmE
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.


В этом нет ничего страшного, объемы погашений тоже высокие. Общий размер гос.долга не превышает лимит.
Объясню по простому.
В начале года был план по займам.
Например занять 100. Погасить 95. Рост долга +5
С начала года в январе например погасили 40 и сразу заняли 40. Погасили в апреле 40, и сразу перезаняли 40. В июле все повторилось.
Итого получается было занято 3*40=120 Вроде бы вай-вай катастрофа.
Но и было погашено тоже 3*40=120 В итоге общий долг остался на месте т.к. сумма займов= сумме погашений.

Следить надо за ростом общего гос.долга, а не только за ростом внутреннего.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

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Что такое 20 сентября?
Уже были разные даты - только все никак ракета не может завестись, только иногда слегка пыхтит. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Оранжевый-хит сезона написав:после 20 сентября доллар начнет расти

Интересно полюбопытствовать, на каких сведениях основано это заявление?
vlad6603
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:37

  Yuri_61 написав:умная статья и полезная
https://nv.ua/ukr/opinion/ovdp-zarobito ... 01981.html бюджета

Похоже, по Вашим ссылкам ходить не нужно.
Статья написана почти год назад - 23.10.2018 - и автор уже говорит о стадии "мания" и пугает обманом и падением.
Но в этом году ОВГЗ показали ещё лучший результат.
Так зачем Вы даёте ссылку на такое?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:не стыкуется.

Забыл написать об удивительном "везении", когда в 2014 году один за одним полопались все мои банки. Тогда я на себе прочувствовал поговорку: "Шоб вы на одну зарплату жили" :).
Раньше любил автомобиль. Ездил по поводу и без, даже "в булочную за углом". Последние лет 5 не езжу вообще. И при моих масштабах финансовой деятельности :) это оказалось заметной статьёй "отсутствия расходов".
vlad6603
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:56

Тут недавно было:
При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....

Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.

К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 14 вер, 2019 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 16:58

  Alex2007 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

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Что такое 20 сентября?
Уже были разные даты - только все никак ракета не может завестись, только иногда слегка пыхтит. :mrgreen:

19 вересня останнє велике погашення по боргу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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