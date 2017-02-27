При цьому Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
Поразительно! Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать! Производство падает и владу это не должно хвилювать! Логика потрясающая.
К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.
"отсутствия нормально оплачиваемой работы"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
При цьому Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
Поразительно! Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать! Производство падает и владу это не должно хвилювать! Логика потрясающая.
К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.
"отсутствия нормально оплачиваемой работы"
Если директор все-таки начнет платить в 2 или 3 раза больше "средней по городу", его вызовет на ковер губернатор: "Что ж ты, гнида, воду баламутишь? Тебе кто разрешил удвоить? Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!" Прикол - в том, что западные компании типа Siemens или Ford легко готовы платить хоть в 4 раза больше средней по Мухосранску, но их все равно переубеждают и мягко выкручивают руки.
але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)
п.с. в СРСР була 100% занятість і 0% безробіття.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 17:07, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:десь на фінанс уа лунала фраза, що внутрішні борги можна... і що більше позик під 17% краще чим менше під 18%...
6z пишет, что допустим 120 взяли и 120 отдали, но не говорит, о том, что в прошлом году это было 100, а сегодня 120 это уже с процентами
в результате все закончится очередным кратным девалом или дефолтом - это конец любой финансовой пирамиды
сейчас как по мне стадия жадности, многие начали скидывать СКВ и переходит в резанную бумагу
слышится стук копыт
их не догнать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:Единственное, тут надо хорошо думать тем, кто в будущем собирается что-то дорогое купить - недвижимость, много земли, а белых бумаг на эти средства нет, сейчас задешево можно купить отбеливающие бумаги, дальше отбелить средства будет дороже.
И куда обращаться за таким добром ? А если человек не ФОП, а всю жизнь физлицо ? И не наступит ли ответственность за такие бумаги ?
budivelnik написав:При цьому Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
Поразительно! Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать! Производство падает и владу это не должно хвилювать! Логика потрясающая. К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.
Страусина політика Приводите цитату-потрудіться дати ссилочку хто її автор 1 Україна сотні років була експортоорієнтованою в розрізі трудових ресурсів 2 Якщо експортуємо малокваліфікованих ,а від цього експорту в країну приходить валюта-то сильнокваліфіковані повинні задуматись-чого вони такі розумні-а грошей для Держави заробити не можуть 3 Фетиш - виробництво понад усе-навіть якщо на склад - це відрижка соціалізму... Якщо Державі більше потрібні долари від заробітчан ,ніж склад шкарпеток які ніхто не купує - то експорт робочої сили ( а цим не чураютсься займатись навіть поляки)-не має під собою нічого страшного 4 Для того щоб від металургів зайшло 5 млрд - вони купують на 3 млрд енергоносіїв за туж валюту-ефективний вихлоп+2 млрд Для с/г - на 5 продають на 2 купують - ефективний вихлоп-3 млрд При цьому їм повертають експортне ПДВ (навантаження на Бюджет 20%) Коли ж 5 млрд приходить від заробітчан - це чистий прихід,який більший від металурги+с/г і нікому не повертають ПДВ...
Так що совок повинен вмерти в головах ПС До безвізу ми еспортували робочу силу в РФ-і тоді ладів/зедів/тедів/радистів-це не хвилювало. Як відкрили безвіз а - загальна кількість заробітчан не змінилась б - менше поїхало в холодильник і більше в Європу в - суми коштів які приходять в Україну-збільшились..
То чого хочуть мої опоненти? Щоб ми й далі продовжували експорт робочої\ сили тільки в педерацію чи щоб і далі збільшували закупки енергоносіїв для металургів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Сегодня общался с другом, проживающем в Таиланде уже года 4, он работает в курортной сфере. Так вот, кроме общего ожидания кризиса (как в Украине, так и там), и уже виднеющихся некоторых признаках кризиса, - заметили общую тенденцию тайского бата и гривны - там тоже доллар дешевеет. Говорит, что в мае доллар был по 32 бат, а на сейчас плавно спустился до 29 бат (курс на нале)
Для ленивых прикреплю скрин из гугла за 2 года, там же можно и за короткий период посмотреть:
Не уверен, что гривна и бат как-то связаны, но очевидно, что доллар дешевеет ко многим валютам (к тому же рублю). Так что может наш укрепляж это не локальное явление, а глобальное. Ну а внутренние факторы в виде пирамид ОВГЗ корректируют движение - в нашем случае к ещё более сильному гривне-укрепляжу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре 30-35 за доллар, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.
Surfer написав:Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.
Есть ли тогда смысл продать бакс (не весь конечно), и держать гривну на текущих счетах под около 1% в месяц, в взлёте ракеты перевернуться обратно?
Или это слишком рискованно? Стоит ли такая игра свеч?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре 30-35 за доллар, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.
Зло берёт: чего ж Минфин ОВДП не начал в 2014 году продвать? Война она и сейчас войной осталась Какого чёрта они тогда ОВДП не приманили навалу баксов в Украину, как сейчас?