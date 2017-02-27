Додано: Суб 14 вер, 2019 17:43

Сегодня общался с другом, проживающем в Таиланде уже года 4, он работает в курортной сфере.Так вот, кроме общего ожидания кризиса (как в Украине, так и там), и уже виднеющихся некоторых признаках кризиса, - заметили общую тенденцию тайского бата и гривны - там тоже доллар дешевеет. Говорит, что в мае доллар был по 32 бат, а на сейчас плавно спустился до 29 бат (курс на нале)Для ленивых прикреплю скрин из гугла за 2 года, там же можно и за короткий период посмотреть:Не уверен, что гривна и бат как-то связаны, но очевидно, что доллар дешевеет ко многим валютам (к тому же рублю). Так что может наш укрепляж это не локальное явление, а глобальное. Ну а внутренние факторы в виде пирамид ОВГЗ корректируют движение - в нашем случае к ещё более сильному гривне-укрепляжу