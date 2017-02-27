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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2087208820892090

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:00

  ЛАД написав:Тут недавно было:
При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....

Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.

К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.

"отсутствия нормально оплачиваемой работы"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:01

  ЛАД написав:Тут недавно было:
При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....

Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.

К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.

"отсутствия нормально оплачиваемой работы"


Если директор все-таки начнет платить в 2 или 3 раза больше "средней по городу", его вызовет на ковер губернатор: "Что ж ты, гнида, воду баламутишь? Тебе кто разрешил удвоить? Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!" Прикол - в том, что западные компании типа Siemens или Ford легко готовы платить хоть в 4 раза больше средней по Мухосранску, но их все равно переубеждают и мягко выкручивают руки.

https://101.livejournal.com/11048605.html
https://mylnikovdm.livejournal.com/242560.html

про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"

але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)

п.с.
в СРСР була 100% занятість і 0% безробіття.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 17:07, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:03

  flyman написав:десь на фінанс уа лунала фраза, що внутрішні борги можна...
і що більше позик під 17% краще чим менше під 18%...

6z пишет, что допустим 120 взяли и 120 отдали, но не говорит, о том, что в прошлом году это было 100, а сегодня 120 это уже с процентами

в результате все закончится очередным кратным девалом или дефолтом - это конец любой финансовой пирамиды

сейчас стадия жадности или страха, многие начали скидывать СКВ и переходит в резанную бумагу
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:09

  Zebra написав:
  flyman написав:десь на фінанс уа лунала фраза, що внутрішні борги можна...
і що більше позик під 17% краще чим менше під 18%...

6z пишет, что допустим 120 взяли и 120 отдали, но не говорит, о том, что в прошлом году это было 100, а сегодня 120 это уже с процентами

в результате все закончится очередным кратным девалом или дефолтом - это конец любой финансовой пирамиды

сейчас как по мне стадия жадности, многие начали скидывать СКВ и переходит в резанную бумагу


слышится стук копыт

их не догнать
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:26

  freeze написав:Единственное, тут надо хорошо думать тем, кто в будущем собирается что-то дорогое купить - недвижимость, много земли, а белых бумаг на эти средства нет, сейчас задешево можно купить отбеливающие бумаги, дальше отбелить средства будет дороже.


И куда обращаться за таким добром ?
А если человек не ФОП, а всю жизнь физлицо ?
И не наступит ли ответственность за такие бумаги ?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:43

  ЛАД написав:Тут недавно было:
  budivelnik написав:При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.
К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.
Страусина політика
Приводите цитату-потрудіться дати ссилочку хто її автор
1 Україна сотні років була експортоорієнтованою в розрізі трудових ресурсів
2 Якщо експортуємо малокваліфікованих ,а від цього експорту в країну приходить валюта-то сильнокваліфіковані повинні задуматись-чого вони такі розумні-а грошей для Держави заробити не можуть
3 Фетиш - виробництво понад усе-навіть якщо на склад - це відрижка соціалізму...
Якщо Державі більше потрібні долари від заробітчан ,ніж склад шкарпеток які ніхто не купує - то експорт робочої сили ( а цим не чураютсься займатись навіть поляки)-не має під собою нічого страшного
4 Для того щоб від металургів зайшло 5 млрд - вони купують на 3 млрд енергоносіїв за туж валюту-ефективний вихлоп+2 млрд
Для с/г - на 5 продають на 2 купують - ефективний вихлоп-3 млрд
При цьому їм повертають експортне ПДВ (навантаження на Бюджет 20%)
Коли ж 5 млрд приходить від заробітчан - це чистий прихід,який більший від металурги+с/г і нікому не повертають ПДВ...

Так що совок повинен вмерти в головах
ПС
До безвізу ми еспортували робочу силу в РФ-і тоді ладів/зедів/тедів/радистів-це не хвилювало.
Як відкрили безвіз
а - загальна кількість заробітчан не змінилась
б - менше поїхало в холодильник і більше в Європу
в - суми коштів які приходять в Україну-збільшились..

То чого хочуть мої опоненти? Щоб ми й далі продовжували експорт робочої\ сили тільки в педерацію
чи щоб і далі збільшували закупки енергоносіїв для металургів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 17:43

Сегодня общался с другом, проживающем в Таиланде уже года 4, он работает в курортной сфере.
Так вот, кроме общего ожидания кризиса (как в Украине, так и там), и уже виднеющихся некоторых признаках кризиса, - заметили общую тенденцию тайского бата и гривны - там тоже доллар дешевеет. Говорит, что в мае доллар был по 32 бат, а на сейчас плавно спустился до 29 бат (курс на нале)

Для ленивых прикреплю скрин из гугла за 2 года, там же можно и за короткий период посмотреть:
Зображення

Не уверен, что гривна и бат как-то связаны, но очевидно, что доллар дешевеет ко многим валютам (к тому же рублю). Так что может наш укрепляж это не локальное явление, а глобальное. Ну а внутренние факторы в виде пирамид ОВГЗ корректируют движение - в нашем случае к ещё более сильному гривне-укрепляжу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:03

Вкладчик1234

Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре 30-35 за доллар, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:07

  Surfer написав:Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.


Есть ли тогда смысл продать бакс (не весь конечно), и держать гривну на текущих счетах под около 1% в месяц, в взлёте ракеты перевернуться обратно?

Или это слишком рискованно? Стоит ли такая игра свеч?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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