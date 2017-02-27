Вкладчик1234 Признаки кризиса в индустрии туризма Таиланда - дело рук самого правительства Таиланда. За десять лет отдых в Тае подорожал в долларах более чем на 50%, соответственно туда стали меньше летать. Еще лет пять назад на Пхукете, например, было не протолкнуться от отдыхающих китайцев. Сейчас их приезжает туда меньше в разы. Инфляция медленно и неуклонно делает свое дело. Из той же Европы отдых в Доминикане сейчас обойдется примерно один к одному с Таем
Вкладчик1234 написав:Сегодня общался с другом, проживающем в Таиланде уже года 4, он работает в курортной сфере. Так вот, кроме общего ожидания кризиса (как в Украине, так и там), и уже виднеющихся некоторых признаках кризиса, - заметили общую тенденцию тайского бата и гривны - там тоже доллар дешевеет. Говорит, что в мае доллар был по 32 бат, а на сейчас плавно спустился до 29 бат (курс на нале)
Для ленивых прикреплю скрин из гугла за 2 года, там же можно и за короткий период посмотреть:
Не уверен, что гривна и бат как-то связаны, но очевидно, что доллар дешевеет ко многим валютам (к тому же рублю). Так что может наш укрепляж это не локальное явление, а глобальное. Ну а внутренние факторы в виде пирамид ОВГЗ корректируют движение - в нашем случае к ещё более сильному гривне-укрепляжу
Кризис походу наступил. Только для тех, кто баксе сидит. Что в Таиланде, что в Украине, что в других развивающихся странах, где укрепляется нацвалюта. Теперь, как говорится, как бы не было обклейки туалетов зелеными обоями.
antey1969 написав:Признаки кризиса в индустрии туризма Таиланда - дело рук самого правительства Таиланда. За десять лет отдых в Тае подорожал в долларах более чем на 50%, соответственно туда стали меньше летать. Еще лет пять назад на Пхукете, например, было не протолкнуться от отдыхающих китайцев. Сейчас их приезжает туда меньше в разы. Инфляция медленно и неуклонно делает свое дело. Из той же Европы отдых в Доминикане сейчас обойдется примерно один к одному с Таем
Но почему БАТ укрепляется тогда?
Очень похоже на Украину. У нас тоже отдохнуть на Азовском море для украинца становится слишком дорого, по сравнению с зарубежными курортами. Успехи в экономике и дефляция - только в официальной статистике. Но гривна укрепляется, доллар дешевеет...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
hxbbgaf написав:несколько дней назад гетьманцев говорил, что все жилье внутри страны легализировано (наверное, и машины-не евробляхи тоже, стоит понимать?) и легализировать его дополнительно не нужно?
То есть машины-квартиры купленные считать легализованными а вклады в банках - нет ? Черти что они себе там думают - в том то и дело что "амнистия" выглядит полностью абсурдной , сырой и не проработанной, сами не знают чего хотят,
Да знают они чего хотят - денег, и побольше, вот только не могут всё это корректно провернуть.
Yuri_61 написав:Так что выходит? Если человек честно зарабатывал белую зарплату, и он жил и живёт с голой #опой, т.е. не покупал машин, квартир и т.п., а экономил и у него больше 300 тыс грн и что он теперь должен ещё один налог платить и ложить перед декларацией в на счёт в банк? Что за хрень Зе придумал? Это хрень хренитенская, большего бреда не придумаешь!!! Ободрать простой народ ещё раз с них налог содрать? Доказывать, что это ты сэкономил, живя с голой №опой без машині и квартиры?!
Ровно наоборот. Зарабатывал белую ЗП - то вся сумма белой ЗП за всю историю и будет тем объёмом активов, которые он может спокойно показать и не платить вообще ничего
Почти все обсуждения сегодня на ветке относятся не к подготовленному законопроекту о налоговой амнистии, а к будущему законопроекту о нулевой декларации, который на сегодня даже не написан, как говорит Гетманцев, пока обдумываем концепцию.
Вы видели, как они сейчас голосуют - два голосования в день и неподготовленный проект превращается в уже принятый закон.
antey1969 написав:Признаки кризиса в индустрии туризма Таиланда - дело рук самого правительства Таиланда. За десять лет отдых в Тае подорожал в долларах более чем на 50%, соответственно туда стали меньше летать. Еще лет пять назад на Пхукете, например, было не протолкнуться от отдыхающих китайцев. Сейчас их приезжает туда меньше в разы. Инфляция медленно и неуклонно делает свое дело. Из той же Европы отдых в Доминикане сейчас обойдется примерно один к одному с Таем
Но почему БАТ укрепляется тогда?
Очень похоже на Украину. У нас тоже отдохнуть на Азовском море для украинца становится слишком дорого, по сравнению с зарубежными курортами. Успехи в экономике и дефляция - только в официальной статистике. Но гривна укрепляется, доллар дешевеет...
Бат болтается в коридоре. Обычно он слабеет к лету и укрепляется ближе к сезону
Alex2007 написав:Только для тех, кто баксе сидит. Что в Таиланде, что в Украине, что в других развивающихся странах, где укрепляется нацвалюта.
Не только в баксе, евро тоже ниже плинтуса, у меня головная контора как установила прайс по курсу 32 по евро - контора европейская, так по сей день прайс в гривнах не меняет. Имхо, засранцы. Обороты у них упали немного, но прибыль им увеличилась чуть больше, меньше суетливых движений и больше прибыли. Это для них, а мне как дилеру никакой радости от укрепления евро нет.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 14 вер, 2019 18:34, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав: Не совсем так, там ничего про автомат нет. Там указано, что декларация по налоговой амнистии - дело добровольное, после подачи этой спецдекларации и соответствующей проверке, на которую дается по-моему 15 дней, будет сформировано налоговое требование, по которому вы и заплатите.
Возможно вы имеете в виду, что затем в каком-то далеком будущем, будут сформированы отряды налоговых опричников, которые будут шерстить миллионы квартир, оценивать их, сверять их с доходами, проверять миллионы депозитов и тд. Сразу скажу - это фантастика, некому этим заниматься, физически некому, за год налоговая физически проверяет несколько тысяч ФОПов, сколько точно можно посмотреть в плане проверок он есть на сайте ДФС, при наличии более миллиона ФОПов это означает, что большинство ФОПов физически не доживут до того, чтобы их успели проверить. А тут мы имеем население в десятки миллионов - собственники квартир, депозитчики и тд Это просто нереально. Тем более предлагается задекларировать как бы не обложенное налогами имущество, а никто не мешает каждому написать, что покойный родитель /другое лицо первой наследственности/ оставил-подарил детям пару миллионов гривен много лет назад на покупку квартиры или просто так, это не надо декларировать, поскольку не облагается налогом. Кто будет делать экспертизы подписей родителей, кто будет судиться с миллионами, по этому поводу ,поскольку любое налоговое решение можно обжаловать. И это только одна лазейка, а их уверен будут десятки.
Лазейки это конечно хорошо , но не ради лазеек подобные инициативы задумывают. Если бы так просто было задекларировать все то что было уже "миллионы лет до вас" - смысл в подобных реформах ? При нынешних компьютеризированных форматах учета, "государство в кармане" подтянуть реестры и увидеть каждого под микроскопом не составит труда, паралелльно позатыкав все "лазейки". На лучшее хочется надеяться но одевать розовые очки имхо рано. Сам подход смущает. Я приводил выше только один маленкий пример как средства накопленные в долларе через фонд в эпоху массовой девальвации вышли из б.с. в троекратном размере относительно вложенных в гривне. А вовремя недавнего кратного девала у меня почти все валютные депо прошли через эту мясорубку. Как и кому я теперь докажу что даже белые например 8К вполне легально превратились в 25К ? С другой стороны и Ахметов может рассказать что все средства ему бабушка оставила нахомяченные еще со времен Чингис Хана - древние родовые кровнозаработанные тугрики. Сомневаюсь что подобные истории "проходные", неужели у Аль-Капоне не нашлось бы богатенькой бабушки ? В общем эта налоговая "реформа" вызывает больше вопросов чем ответов.
Главный вопрос - почему начали хотя бы не с прикрытия офшорных схем? А решили брить пересичных? Впринципе, вопрос риторический
Где посадки, и "вот это вот всё"? Или покатают Луценка и ко на б.у.шном французком вертолёте и отпустят? ) В первый раз такое прокатило
Можно подумать, что Луценко главный вор в Украине. Если его посадить, то в казне ни на гривну денег не прибавится. Не теми надо заниматься.
reef написав:Вы видели, как они сейчас голосуют - два голосования в день и неподготовленный проект превращается в уже принятый закон.
Собственно так и начинается явление под названием авторитаризм. Я наблюдаю и отслеживаю состояние дел внутри фракции СН, пока человек пять-шесть готовы класть болт на приказной тон хозяев фракции, еще человек 10-15 в раздумье, уже они могут остановить бешеный принтер. А там еще мажоритарщики от Слуги бузят пока по тихому, особенно когда их захотели выгонять из рады по императивному мандату и сказали, что при формировании бюджета они получат на свои округа эскимо на полочке. Посмотрим.
Вкладчик1234 написав:Сегодня общался с другом, проживающем в Таиланде уже года 4, он работает в курортной сфере. Так вот, кроме общего ожидания кризиса (как в Украине, так и там), и уже виднеющихся некоторых признаках кризиса, - заметили общую тенденцию тайского бата и гривны - там тоже доллар дешевеет. Говорит, что в мае доллар был по 32 бат, а на сейчас плавно спустился до 29 бат (курс на нале)
Для ленивых прикреплю скрин из гугла за 2 года, там же можно и за короткий период посмотреть:
Не уверен, что гривна и бат как-то связаны, но очевидно, что доллар дешевеет ко многим валютам (к тому же рублю). Так что может наш укрепляж это не локальное явление, а глобальное. Ну а внутренние факторы в виде пирамид ОВГЗ корректируют движение - в нашем случае к ещё более сильному гривне-укрепляжу
Это называется элементарно: спекули работают против рынка. т.е. тогда когда должна девальвироваться валюта, то они наоборот скупают гривну, потом берут еще кредиты, если смогут. А потом когда все расслабились, то они продают резко.