RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2089209020912092

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:45

  remark написав:Если не будет возможности объяснить, то Вам их просто не отдадут, пока не уплатите налог.

Так це не працює.
Можуть не прийняти, якщо ви з матраса захочете покласти гроші в банк.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 312
З нами з: 19.02.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 18:48

  Surfer написав:гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней

а вот если ее еще опустят до 35, а потом восстановят до 30, кем будет чувствовать себя сей пророк ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 417
З нами з: 21.07.10
Подякував: 46 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:11

  proftpd66 написав:Это называется элементарно: спекули работают против рынка. т.е. тогда когда должна девальвироваться валюта, то они наоборот скупают гривну, потом берут еще кредиты, если смогут. А потом когда все расслабились, то они продают резко.

шото не понял где профит?
будет ли бакс по 50?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 21.04.11
Подякував: 474 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:16

  uaprofi написав:
  proftpd66 написав:Это называется элементарно: спекули работают против рынка. т.е. тогда когда должна девальвироваться валюта, то они наоборот скупают гривну, потом берут еще кредиты, если смогут. А потом когда все расслабились, то они продают резко.

шото не понял где профит?
будет ли бакс по 50?


При нашей с Вами жизни паписят не будет бакс
а вот па 22 запросто
как и того, что ПВВ сдохнет при нашей жизни
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 вер, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1655
З нами з: 30.09.15
Подякував: 183 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:18

  flyman написав:......
про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"

але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)
....

А что, можно платить зарплату в месяц выше, чем ВВП на душу за год? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14059
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4256 раз.
Подякували: 3954 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:29

  yama написав:
  zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.

Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.

речь об айфонах ? тогда по какой цене их покупает в США наш украинский официальный продавец для импорта в Украину?

Сборка же в Китае , оттуда и импортируют ВСЕ...
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 23.05.14
Подякував: 457 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:а вот па 22 запросто

когда? есть конкредная дата?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 21.04.11
Подякував: 474 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:44

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"

але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)
....

А что, можно платить зарплату в месяц выше, чем ВВП на душу за год? :)

простіше виводити бабло в офшори, чим вкладати в модернізацію а потім нити що промвиробництво падає
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16213
З нами з: 09.03.14
Подякував: 951 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:46

  sergey_sryvkin написав:
  remark написав:Если не будет возможности объяснить, то Вам их просто не отдадут, пока не уплатите налог.

Так це не працює.
Можуть не прийняти, якщо ви з матраса захочете покласти гроші в банк.


Вибачте, що чужий контент викладаю, але у нас теж подібне щось було і тут форумчани обговорювали, як знайду викладу, а поки читайте:
https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=r ... TID=345058
remark
 
Повідомлень: 417
З нами з: 25.12.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2089209020912092
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, remark і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15709 1876628
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2019 07:49
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6699 1453670
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 09:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 17252
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1081)
14.09.2019 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.