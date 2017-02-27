proftpd66 написав:Это называется элементарно: спекули работают против рынка. т.е. тогда когда должна девальвироваться валюта, то они наоборот скупают гривну, потом берут еще кредиты, если смогут. А потом когда все расслабились, то они продают резко.
шото не понял где профит? будет ли бакс по 50?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
proftpd66 написав:Это называется элементарно: спекули работают против рынка. т.е. тогда когда должна девальвироваться валюта, то они наоборот скупают гривну, потом берут еще кредиты, если смогут. А потом когда все расслабились, то они продают резко.
шото не понял где профит? будет ли бакс по 50?
При нашей с Вами жизни паписят не будет бакс а вот па 22 запросто как и того, что ПВВ сдохнет при нашей жизни
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 14 вер, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует. Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
речь об айфонах ? тогда по какой цене их покупает в США наш украинский официальный продавец для импорта в Украину?
flyman написав:...... про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"
але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН) ....
А что, можно платить зарплату в месяц выше, чем ВВП на душу за год?
простіше виводити бабло в офшори, чим вкладати в модернізацію а потім нити що промвиробництво падає
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.