Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре 30-35 за доллар, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.
Если так, то ждемс подешевления коммуналки, особенно интересно, будут ли опускать тарифы на тепло, ввиду упавших цен на газ и укрепления гривны.
Что обидно, 5 последних лет коту под хвост Зачем бегал по обменкам? Зачем ловил дно каждый раз? Всё напрасно! В дураки пошил меня минфин в сентябре 2019г Так облажался Зарёкся я доллары покупать, как зарёкся на всю жизнь евро покупать в 2011 году. Но и что есть у меня доллары не буду продавать, пока курс не станет па30. Рано или поздно. А если не станет, то это ж как мы все заживёт классно! Значит пенсии будут у нас па300$ а зарплаты па600! Красота!
А пока это какой то облом: гривна бешенно издевательски укрепляется, а цены на товары не падают! Поэтому, считаю, такое непотребство долго не продлится с укреплением гривны без падения цен на товары. Что то здесь не так и не то.
zzzzzz написав:За 2 дня до окончания августа план сбора поступлений в державный бюджет отстает на 19,2 млрд.грн.
За январь-июль недобор от плана 21,8 млрд.грн.
А кто там остался из госкомпаний,который ещё не перечислил 90% прибыли за прошлый год?Может пора переходить к уплате прибыли с колёс? А НБУ уже все ресурсы изыскал для покращення в бюджети? Утвердили уплатить 46,он перечислил 64,а может подсуетится и 100 исполнит? Я вот одного не могу понять,как так хорошо и мощно растёт экономика,а платежи в бюджет не добираются,даже при таком консервативном бюджете?Рост планов всего навсего на уровень инфляции,но даже такой мизер не могут собрать? Или рост только на бумаге,или многие забили на бюджет? Долги отдают и налоги платят только трусы? Тут главный заказчик одного прорывного сериала про слуг,вообще пообещал вернуть 3 мио граждан из-за границы за 5 лет,представляете себе какой нужен реальный экономический рост,что бы убедить граждан вернуться или не ехать? Короче сказки во сне и наяву,ждём продолжения шоу волшебников только уже при полной власти(((
Навіть уявити не можу навіщо тим мільйонам, які виїхали і живуть нормальним життям в цивілізованих умовах сюди повертатися... Хіба що якісь мазохісти! Час летить - нічого не змінюється! Населення продовжує зменшуватися шаленими темпами! А всіх просять почекати... І так вже майже 29 років!
Yuri_61 написав:в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,
Дождемся, когда "несвидомые бабульки" будут овгзшки брать под 5-10 процентов... Может, в этот раз они тоже Победят! https://privatbank.ua/ru/ovdp Время бежит быстро, спешить некуда. Время "больших заработков из Ниоткуда" - пока уходит. Оно же - меняется довольно быстро! Будем глядеть.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 20:36, всього редагувалось 2 разів.
По Стране ходил Слух на 22. Новый седня - 19 ! Ну, и потом, естественно, сильное падение. Кто-нибудь о 19-ти задумывается? Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф! Тада токо вопрос цен останется...
Я в этом плане от россияк просто фигею.. Вааще не заморачиваются (98 не так далеко был!) Стандартный ответ - "у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"
Шо это? Даже пяти-годичной давности прогноз Демуры на 100 их не возбуждает! Русский пофигизм или такая уверенность в будущем? Или мы такие Умнозашуганные?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 21:17, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:...... про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ" але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)...
А что, можно платить зарплату в месяц выше, чем ВВП на душу за год?
Можна , правда є умова Видатки повинні становити 1,1 виплаченої зарплати... І все Так в різних Європах і живуть , а в США ще й позичають.. На одного українця - кредитів приблизно 2000 доларів На одного штатівця - кредитів приблизно 22000 доларів... Як думаєте . в 10 разів більше кредитне навантаження від райського життя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
дарий написав:По Стране ходил Слух на 22. Новый седня - 19 ! Ну, и потом, естественно, сильное падение. Кто-нибудь о 19-ти задумывается? Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф! Тада токо вопрос цен останется...
22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
дарий написав:По Стране ходил Слух на 22. Новый седня - 19 ! Ну, и потом, естественно, сильное падение. Кто-нибудь о 19-ти задумывается? Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф! Тада токо вопрос цен останется...
22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
я от не розумію, як рахують панікьори... для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.