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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2091209220932094>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:59

  Surfer написав:Вкладчик1234

Последние лет 10 БАТ относительно стабилен в этом коридоре 30-35 за доллар, при чем иногда он опускался и ниже 30 - для него это в целом привычные колебания , о чем не знают те кто в стране всего 4 года ). В остальном по тому региону так же никакого глобального укрепляжа нет. У нас тут свои гарбузы - многократно подтверждено - гривна была искуственно опущена намного ниже ее реальных значений, и сейчас происходит закономерное восстановление реальных уровней.

Если так, то ждемс подешевления коммуналки, особенно интересно, будут ли опускать тарифы на тепло, ввиду упавших цен на газ и укрепления гривны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что обидно, 5 последних лет коту под хвост
Зачем бегал по обменкам? Зачем ловил дно каждый раз?
Всё напрасно!
В дураки пошил меня минфин в сентябре 2019г
Так облажался
Зарёкся я доллары покупать, как зарёкся на всю жизнь евро покупать в 2011 году.
Но и что есть у меня доллары не буду продавать, пока курс не станет па30. Рано или поздно.
А если не станет, то это ж как мы все заживёт классно!
Значит пенсии будут у нас па300$ а зарплаты па600! Красота!

А пока это какой то облом: гривна бешенно издевательски укрепляется, а цены на товары не падают!
Поэтому, считаю, такое непотребство долго не продлится с укреплением гривны без падения цен на товары.
Что то здесь не так и не то.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:20

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:За 2 дня до окончания августа план сбора поступлений в державный бюджет отстает на 19,2 млрд.грн.

За январь-июль недобор от плана 21,8 млрд.грн.

А кто там остался из госкомпаний,который ещё не перечислил 90% прибыли за прошлый год?Может пора переходить к уплате прибыли с колёс?
А НБУ уже все ресурсы изыскал для покращення в бюджети?
Утвердили уплатить 46,он перечислил 64,а может подсуетится и 100 исполнит?
Я вот одного не могу понять,как так хорошо и мощно растёт экономика,а платежи в бюджет не добираются,даже при таком консервативном бюджете?Рост планов всего навсего на уровень инфляции,но даже такой мизер не могут собрать?
Или рост только на бумаге,или многие забили на бюджет?
Долги отдают и налоги платят только трусы?
Тут главный заказчик одного прорывного сериала про слуг,вообще пообещал вернуть 3 мио граждан из-за границы за 5 лет,представляете себе какой нужен реальный экономический рост,что бы убедить граждан вернуться или не ехать?
Короче сказки во сне и наяву,ждём продолжения шоу волшебников только уже при полной власти(((

Навіть уявити не можу навіщо тим мільйонам, які виїхали і живуть нормальним життям в цивілізованих умовах сюди повертатися... Хіба що якісь мазохісти! Час летить - нічого не змінюється! Населення продовжує зменшуватися шаленими темпами! А всіх просять почекати... І так вже майже 29 років!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:в июле 2008года в газетах писали, что баксы покупают только несвидомые бабульки,


Дождемся, когда "несвидомые бабульки" будут овгзшки брать под 5-10 процентов...
Может, в этот раз они тоже Победят! 8)
https://privatbank.ua/ru/ovdp
Время бежит быстро, спешить некуда.
Время "больших заработков из Ниоткуда" - пока уходит.
Оно же - меняется довольно быстро!
Будем глядеть.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 20:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:25

Кредит на $5 млрд: Украина готова согласиться с условиями МВФ — Bloomberg
Украина намерена согласиться с условиями Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд.

Об сообщает сегодня Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Для обсуждения новой программы миссия МВФ прибыла в сентябре в Киев.

Соглашение, вероятно, будет включать условия для дальнейших шагов по борьбе с коррупцией в Украине, сдерживанию бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.

В украинском правительстве надеются достичь соглашения с МВФ в этом месяце и заключить новую программу к концу года, сообщает агентство.

Собеседники рассказали агентству, что Украина получит кредит на три года. Сейчас переговоры по сделке продолжаются.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-14/ukraine-poised-to-seal-three-year-imf-loan-of-about-5-billion
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Поэтому, считаю, такое непотребство долго не продлится с укреплением гривны без падения цен на товары


Согласен, два варианта, либо цены падают, либо баксики уверх!
Вся предыдущая история заканчивалась ростом валюты...
В этом " Нашем мировом" раскладе - пока вопрос. :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается? :D :oops:
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:

Я в этом плане от россияк просто фигею..
Вааще не заморачиваются (98 не так далеко был!)
Стандартный ответ - "у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует" :|

Шо это?
Даже пяти-годичной давности прогноз Демуры на 100 их не возбуждает!
Русский пофигизм или такая уверенность в будущем?
Или мы такие Умнозашуганные?
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 21:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:59

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"
але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)...
А что, можно платить зарплату в месяц выше, чем ВВП на душу за год? :)
Можна , правда є умова
Видатки повинні становити 1,1 виплаченої зарплати... І все
Так в різних Європах і живуть , а в США ще й позичають..
На одного українця - кредитів приблизно 2000 доларів
На одного штатівця - кредитів приблизно 22000 доларів...
Як думаєте . в 10 разів більше кредитне навантаження від райського життя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:00

  дарий написав:По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается? :D :oops:
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:


22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:04

  Pupsik написав:
  дарий написав:По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается? :D :oops:
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:


22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон :lol:

я от не розумію, як рахують панікьори...
для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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