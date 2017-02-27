Додано: Суб 14 вер, 2019 20:12

Что обидно, 5 последних лет коту под хвост

Зачем бегал по обменкам? Зачем ловил дно каждый раз?

Всё напрасно!

В дураки пошил меня минфин в сентябре 2019г

Так облажался

Зарёкся я доллары покупать, как зарёкся на всю жизнь евро покупать в 2011 году.

Но и что есть у меня доллары не буду продавать, пока курс не станет па30. Рано или поздно.

А если не станет, то это ж как мы все заживёт классно!

Значит пенсии будут у нас па300$ а зарплаты па600! Красота!



А пока это какой то облом: гривна бешенно издевательски укрепляется, а цены на товары не падают!

Поэтому, считаю, такое непотребство долго не продлится с укреплением гривны без падения цен на товары.

Что то здесь не так и не то.