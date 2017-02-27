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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 21:14
дарий написав:
По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается?
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется...
Я в этом плане от россияк просто фигею..
Вааще не заморачиваются (98 не так далеко был!)
Стандартный ответ - "у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"
Шо это?
Даже пяти-годичной давности прогнозы Демуры на 100 их не возбуждают!
Русский пофигизм или такая уверенность в будущем?
Или мы такие Умнозашуганные?
Это плохой знак. Если у людей начинает рвать крышу, значит, скоро разворот курсеца.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 21:17
flyman написав: Pupsik написав: дарий написав:
По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается?
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется...
22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
я от не розумію, як рахують панікьори...
для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
Вы считаете, что доллар - это панацея? При таком торговаом и бюджетном дефиците и динамике американского долга. Это всего лишь бумажка, валюта заокеанской страны с ужасными макрофинансовыми показателями, которая в перспективе не сулит ее владельцам ничего хорошего! Сейчас время тарить физическое серебро.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 21:20
hxbbgaf написав:
Сейчас время тарить физическое серебро.
Ложки и вилки покупать?
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