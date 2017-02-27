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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2091209220932094

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:14

  дарий написав:По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается? :D :oops:
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:

Я в этом плане от россияк просто фигею..
Вааще не заморачиваются (98 не так далеко был!)
Стандартный ответ - "у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует" :|

Шо это?
Даже пяти-годичной давности прогнозы Демуры на 100 их не возбуждают!
Русский пофигизм или такая уверенность в будущем?
Или мы такие Умнозашуганные?

Это плохой знак. Если у людей начинает рвать крышу, значит, скоро разворот курсеца.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:17

  flyman написав:
  Pupsik написав:
  дарий написав:По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается? :D :oops:
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:


22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон :lol:

я от не розумію, як рахують панікьори...
для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.

Вы считаете, что доллар - это панацея? При таком торговаом и бюджетном дефиците и динамике американского долга. Это всего лишь бумажка, валюта заокеанской страны с ужасными макрофинансовыми показателями, которая в перспективе не сулит ее владельцам ничего хорошего! Сейчас время тарить физическое серебро.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Это плохой знак. Если у людей начинает рвать крышу, значит, скоро разворот курсеца.


Не сейчас точно! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:20

  hxbbgaf написав: Сейчас время тарить физическое серебро.


Ложки и вилки покупать?
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