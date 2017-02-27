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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2092209320942095>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:14

  дарий написав:По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается? :D :oops:
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:

Я в этом плане от россияк просто фигею..
Вааще не заморачиваются (98 не так далеко был!)
Стандартный ответ - "у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует" :|

Шо это?
Даже пяти-годичной давности прогнозы Демуры на 100 их не возбуждают!
Русский пофигизм или такая уверенность в будущем?
Или мы такие Умнозашуганные?

Это плохой знак. Если у людей начинает рвать крышу, значит, скоро разворот курсеца.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Это плохой знак. Если у людей начинает рвать крышу, значит, скоро разворот курсеца.


Не сейчас точно! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:22

  asti написав:Пока что ожидания самые благоприятные. То что сформировалась вертикаль власти - это отлично для реформ и эффективности власти и государства в целом. :) :)

Ага! Ефективність так і пре! І реформ ціла купа! Люди сидять і чухають голову! Ніхто ні в чому розібратися не може! Наприклад, прийняли закон про штрафи за перегруз, так тепер ніхто не хоче перевозити буряк з поля, бо невигідно автовласникам, а якщо вони збільшать тарифи на 25%, то невигідно с-г виробникам!
Прийняли закон про кешбек і зразу в Приваті повний збій і більшість терміналів на касах перестали працювати, тільки кеш! «Хотіли як краще, а вийшло як завжди!»(с)
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:40

  Qwerty написав:
  asti написав:Пока что ожидания самые благоприятные. То что сформировалась вертикаль власти - это отлично для реформ и эффективности власти и государства в целом. :) :)

Ага! Ефективність так і пре! І реформ ціла купа! Люди сидять і чухають голову! Ніхто ні в чому розібратися не може! Наприклад, прийняли закон про штрафи за перегруз, так тепер ніхто не хоче перевозити буряк з поля, бо невигідно автовласникам, а якщо вони збільшать тарифи на 25%, то невигідно с-г виробникам!
Прийняли закон про кешбек і зразу в Приваті повний збій і більшість терміналів на касах перестали працювати, тільки кеш! «Хотіли як краще, а вийшло як завжди!»(с)

раніше прийняти ЗУ, це пройти погодження із декількома міністерствами, в комітетах ВРУ, що мінімум півроку-рік, а зараз ... без ніякого аналізу:

Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Прийняли закон про кешбек і зразу в Приваті повний збій і більшість терміналів на касах перестали працювати, тільки кеш! «Хотіли як краще, а вийшло як завжди!»(с)


Не первый и не последний раз.
Любой сбой по привату вызывает бешенную панику.
Поканесчива.
Глобально - да, не госы к уровню привата подтягивают, а - наоборот.
Жалкие попытки др. банков выйти на уровень Привата вызывают лишь насмешки.
Хотя, - это их шанс!
Либо, таки Госы поймут как нада грамотно работать!
В чем сомневаюсь, пока...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 21:49

  Corpocrator написав: Касательно внешнего долга per capita:
Совокупный внешний государственный долг ~50млрд$ -> 1,5тыс$ с каждого, включая младенцев и бомжей
блин таки одноразово не выплатим , даже если каждый все заначки вытрусит, у многих даже нету таких заначек , к примеру берем семью из трех папа мама ребенок $4500 при средней зарплате, как нам поют, по $400 - это 11 зарплат :( или год жить семей втроем ( включая ребенка) на одну зарплату в месяц, если на подсобном хозяйстве в селе то можно , с другой стороны в селе нету зарплат $400 :( ,а мы же еще забыли про пенсионеров то есть дедушку с бабушкой где по $80 пенсия им тоже надо помогать , допустим остались только с одной стороны , а это уже $ 7500 на всю семью = дедушка+бабушка мама+папа + ребенок при доходе пусть 400+400+80+80+0= 960 в мес.
Но для полноты картины надо еще соотношение по других странах смотреть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:раніше прийняти ЗУ, це пройти погодження із декількома міністерствами, в комітетах ВРУ, що мінімум півроку-рік, а зараз ... без ніякого аналізу:


Какой был Анализ - уже видели...
Новые, хотя б лету, если смогут набрать грамотную "новую команду" - ЧЕСТЬ И ХВАЛА!
Пока, кроме потуг лично Зе - красть не будем!- маловато...(Зе так настроен, даже не сомневаюсь).Законы грамотные тоже примут быстро по коррупции (если захотят).

Токо посадки с полным отжимом майна (включая родычей) могут шось поменять в Нашей любимой...
Блин, ну есть же пример штатов!
И полный кворум принятия и исполнения законов!
В добрый путь всем нам! :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:Токо посадки с полным отжимом майна (включая родычей) могут шось поменять в Нашей любимой...
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как Вы угадали? :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:29

  дарий написав:Как Вы угадали?

по долгу...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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