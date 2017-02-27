дарий написав:По Стране ходил Слух на 22. Новый седня - 19 ! Ну, и потом, естественно, сильное падение. Кто-нибудь о 19-ти задумывается? Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф! Тада токо вопрос цен останется...
Я в этом плане от россияк просто фигею.. Вааще не заморачиваются (98 не так далеко был!) Стандартный ответ - "у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"
Шо это? Даже пяти-годичной давности прогнозы Демуры на 100 их не возбуждают! Русский пофигизм или такая уверенность в будущем? Или мы такие Умнозашуганные?
Это плохой знак. Если у людей начинает рвать крышу, значит, скоро разворот курсеца.
asti написав:Пока что ожидания самые благоприятные. То что сформировалась вертикаль власти - это отлично для реформ и эффективности власти и государства в целом.
Ага! Ефективність так і пре! І реформ ціла купа! Люди сидять і чухають голову! Ніхто ні в чому розібратися не може! Наприклад, прийняли закон про штрафи за перегруз, так тепер ніхто не хоче перевозити буряк з поля, бо невигідно автовласникам, а якщо вони збільшать тарифи на 25%, то невигідно с-г виробникам! Прийняли закон про кешбек і зразу в Приваті повний збій і більшість терміналів на касах перестали працювати, тільки кеш! «Хотіли як краще, а вийшло як завжди!»(с)
asti написав:Пока что ожидания самые благоприятные. То что сформировалась вертикаль власти - это отлично для реформ и эффективности власти и государства в целом.
Ага! Ефективність так і пре! І реформ ціла купа! Люди сидять і чухають голову! Ніхто ні в чому розібратися не може! Наприклад, прийняли закон про штрафи за перегруз, так тепер ніхто не хоче перевозити буряк з поля, бо невигідно автовласникам, а якщо вони збільшать тарифи на 25%, то невигідно с-г виробникам! Прийняли закон про кешбек і зразу в Приваті повний збій і більшість терміналів на касах перестали працювати, тільки кеш! «Хотіли як краще, а вийшло як завжди!»(с)
раніше прийняти ЗУ, це пройти погодження із декількома міністерствами, в комітетах ВРУ, що мінімум півроку-рік, а зараз ... без ніякого аналізу:
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 вер, 2019 21:48, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Qwerty написав:Прийняли закон про кешбек і зразу в Приваті повний збій і більшість терміналів на касах перестали працювати, тільки кеш! «Хотіли як краще, а вийшло як завжди!»(с)
Не первый и не последний раз. Любой сбой по привату вызывает бешенную панику. Поканесчива. Глобально - да, не госы к уровню привата подтягивают, а - наоборот. Жалкие попытки др. банков выйти на уровень Привата вызывают лишь насмешки. Хотя, - это их шанс! Либо, таки Госы поймут как нада грамотно работать! В чем сомневаюсь, пока...
Corpocrator написав: Касательно внешнего долга per capita: Совокупный внешний государственный долг ~50млрд$ -> 1,5тыс$ с каждого, включая младенцев и бомжей
блин таки одноразово не выплатим , даже если каждый все заначки вытрусит, у многих даже нету таких заначек , к примеру берем семью из трех папа мама ребенок $4500 при средней зарплате, как нам поют, по $400 - это 11 зарплат или год жить семей втроем ( включая ребенка) на одну зарплату в месяц, если на подсобном хозяйстве в селе то можно , с другой стороны в селе нету зарплат $400 ,а мы же еще забыли про пенсионеров то есть дедушку с бабушкой где по $80 пенсия им тоже надо помогать , допустим остались только с одной стороны , а это уже $ 7500 на всю семью = дедушка+бабушка мама+папа + ребенок при доходе пусть 400+400+80+80+0= 960 в мес. Но для полноты картины надо еще соотношение по других странах смотреть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
flyman написав:раніше прийняти ЗУ, це пройти погодження із декількома міністерствами, в комітетах ВРУ, що мінімум півроку-рік, а зараз ... без ніякого аналізу:
Какой был Анализ - уже видели... Новые, хотя б лету, если смогут набрать грамотную "новую команду" - ЧЕСТЬ И ХВАЛА! Пока, кроме потуг лично Зе - красть не будем!- маловато...(Зе так настроен, даже не сомневаюсь).Законы грамотные тоже примут быстро по коррупции (если захотят).
Токо посадки с полным отжимом майна (включая родычей) могут шось поменять в Нашей любимой... Блин, ну есть же пример штатов! И полный кворум принятия и исполнения законов! В добрый путь всем нам!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.