Додано: Суб 14 вер, 2019 21:49

Corpocrator написав: Касательно внешнего долга per capita:

Совокупный внешний государственный долг ~50млрд$ -> 1,5тыс$ с каждого, включая младенцев и бомжей Касательно внешнего долга per capita:Совокупный внешний государственный долг ~50млрд$ -> 1,5тыс$ с каждого, включая младенцев и бомжей

Но для полноты картины надо еще соотношение по других странах смотреть

блин таки одноразово не выплатим , даже если каждый все заначки вытрусит, у многих даже нету таких заначек , к примеру берем семью из трех папа мама ребенок $4500 при средней зарплате,, по $400 - это 11 зарплатили год жить семей втроем ( включая ребенка) на одну зарплату в месяц, если на подсобном хозяйстве в селе то можно , с другой стороны в селе нету зарплат $400,а мы же еще забыли про пенсионеров то есть дедушку с бабушкой где по $80 пенсия им тоже надо помогать , допустим остались только с одной стороны , а это уже $ 7500 на всю семью = дедушка+бабушка мама+папа + ребенок при доходе пусть 400+400+80+80+0= 960 в мес.