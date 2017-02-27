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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2092209320942095

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:по долгу..


Долг можно и простить. :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:34

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Что такое 20 сентября?
Уже были разные даты - только все никак ракета не может завестись, только иногда слегка пыхтит. :mrgreen:

19 вересня останнє велике погашення по боргу

так уже говорил Орест что уже ВСЕ погасили ( за вересень). Кому верить Летяющему или Оресту ? :?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:52

  yama написав:так уже говорил Орест что уже ВСЕ погасили ( за вересень). Кому верить Летяющему или Оресту ? :?


Одним уже погасили ВСЕ, другим пока еще нет. ) Верьте каждому из них . )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут недавно было:
При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....

Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.

К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.

"отсутствия нормально оплачиваемой работы"


Если директор все-таки начнет платить в 2 или 3 раза больше "средней по городу", его вызовет на ковер губернатор: "Что ж ты, гнида, воду баламутишь? Тебе кто разрешил удвоить? Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!" Прикол - в том, что западные компании типа Siemens или Ford легко готовы платить хоть в 4 раза больше средней по Мухосранску, но их все равно переубеждают и мягко выкручивают руки.

https://101.livejournal.com/11048605.html
https://mylnikovdm.livejournal.com/242560.html

про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"

але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)

п.с.
в СРСР була 100% занятість і 0% безробіття.
статья так само актуальна для України
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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