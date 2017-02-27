При цьому Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
Поразительно! Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать! Производство падает и владу это не должно хвилювать! Логика потрясающая.
К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.
"отсутствия нормально оплачиваемой работы"
Если директор все-таки начнет платить в 2 или 3 раза больше "средней по городу", его вызовет на ковер губернатор: "Что ж ты, гнида, воду баламутишь? Тебе кто разрешил удвоить? Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!" Прикол - в том, что западные компании типа Siemens или Ford легко готовы платить хоть в 4 раза больше средней по Мухосранску, но их все равно переубеждают и мягко выкручивают руки.