RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2093209420952096>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 355
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 355
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:по долгу..


Долг можно и простить. :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 21.01.17
Подякував: 739 раз.
Подякували: 192 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:34

  flyman написав:
  Alex2007 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Что такое 20 сентября?
Уже были разные даты - только все никак ракета не может завестись, только иногда слегка пыхтит. :mrgreen:

19 вересня останнє велике погашення по боргу

так уже говорил Орест что уже ВСЕ погасили ( за вересень). Кому верить Летяющему или Оресту ? :?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2245 раз.
Подякували: 229 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:52

  yama написав:так уже говорил Орест что уже ВСЕ погасили ( за вересень). Кому верить Летяющему или Оресту ? :?


Одним уже погасили ВСЕ, другим пока еще нет. ) Верьте каждому из них . )
tumos
 
Повідомлень: 980
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 22:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут недавно было:
При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....

Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.

К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.

"отсутствия нормально оплачиваемой работы"


Если директор все-таки начнет платить в 2 или 3 раза больше "средней по городу", его вызовет на ковер губернатор: "Что ж ты, гнида, воду баламутишь? Тебе кто разрешил удвоить? Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!" Прикол - в том, что западные компании типа Siemens или Ford легко готовы платить хоть в 4 раза больше средней по Мухосранску, но их все равно переубеждают и мягко выкручивают руки.

https://101.livejournal.com/11048605.html
https://mylnikovdm.livejournal.com/242560.html

про РФ, але в нас те саме "РАБОТАЮЩАЯ БЕДНОСТЬ"

але появився "безвіз" і спрощена процедура зайнятості в Польщі (скоро, у 2020 і в ФРН)

п.с.
в СРСР була 100% занятість і 0% безробіття.
статья так само актуальна для України
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2245 раз.
Подякували: 229 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!"

Кстати, все заметили инфо об обьемах Новых площадей наркосодержащих плантаций?
Афганистан, практически...
Народ, по типу афганского, таки понял, как нада гроши зарабатывать (тем паче на плодородной земле).
Хрен с ним маковые Га под Полтавой, но теплицы с коноплей на Прикарпатье - просто возбуждают! :evil:
И очень большой вопрос как оприходовали?
Кадров сожжения лично я не видел. :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 21.01.17
Подякував: 739 раз.
Подякували: 192 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Саудовской Аравии из за атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в половину упало производство нефти в стране, интересно как бы отреагировала цена не будь торги закрыты сейчас, думаю как минимум 5-10 баксов вверх.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 21.09.12
Подякував: 593 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Атаки дронов - новый хреновый тип войнушки.
Там, думаю, россияки рулят.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 21.01.17
Подякував: 739 раз.
Подякували: 192 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По всей видимости дроны становятся новым видом военных и подрывных действий.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7170
З нами з: 21.09.12
Подякував: 593 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Однозначно и очень действенный.

Реакция рынка будет, понятно, в понедельник.
Надолго ли?
Надеюсь, Трампик, тоже "порадуется"...

И,как всегда, вопрос - Кому Это Усе Выгодно ?
Не нам - точно! :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 вер, 2019 00:22, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 21.01.17
Подякував: 739 раз.
Подякували: 192 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:"у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"

Они там пытаются из подпиндосовской подстилки превратиться в самостоятельную страну. Рубль снова становится деньгами, а не бумажкой.
А у нас всё меряется в долларах. Гривна - не деньги, а, в лучшем случае, товар. Как и вся страна. Вот ещё рынок земли откроют, - и страну раздерут на кусочки. Де-юре - Украина, де-факто - чья-то личная/частная вотчина. И уже заселена рабами.
Не ради процентиков же, в самом деле, МВФ кредитует нам миллиарды. МВФ - не мелкий валютный спекулянт. У него на кону - вся страна. Любая страна, нуждающаяся в "помощи". Вот земелькой эти кредиты и отдадут.
PS: буду рад, если не прав.
vlad6603
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 09.07.19
Подякував: 128 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2093209420952096>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1570, 1571, 1572
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15712 1876808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 00:10
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6699 1453697
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 09:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 17279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.