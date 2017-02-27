Долг можно и простить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 14 вер, 2019 22:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 14 вер, 2019 22:34
так уже говорил Орест что уже ВСЕ погасили ( за вересень). Кому верить Летяющему или Оресту ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 14 вер, 2019 22:52
Додано: Суб 14 вер, 2019 22:54
статья так само актуальна для України
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Верни, как было, а то наркотики подбросят тебе и посадят!"
Кстати, все заметили инфо об обьемах Новых площадей наркосодержащих плантаций?
Афганистан, практически...
Народ, по типу афганского, таки понял, как нада гроши зарабатывать (тем паче на плодородной земле).
Хрен с ним маковые Га под Полтавой, но теплицы с коноплей на Прикарпатье - просто возбуждают!
И очень большой вопрос как оприходовали?
Кадров сожжения лично я не видел.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 14 вер, 2019 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Саудовской Аравии из за атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в половину упало производство нефти в стране, интересно как бы отреагировала цена не будь торги закрыты сейчас, думаю как минимум 5-10 баксов вверх.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Атаки дронов - новый хреновый тип войнушки.
Там, думаю, россияки рулят.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По всей видимости дроны становятся новым видом военных и подрывных действий.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Однозначно и очень действенный.
Реакция рынка будет, понятно, в понедельник.
Надолго ли?
Надеюсь, Трампик, тоже "порадуется"...
И,как всегда, вопрос - Кому Это Усе Выгодно ?
Не нам - точно!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 15 вер, 2019 00:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 вер, 2019 23:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Они там пытаются из подпиндосовской подстилки превратиться в самостоятельную страну. Рубль снова становится деньгами, а не бумажкой.
А у нас всё меряется в долларах. Гривна - не деньги, а, в лучшем случае, товар. Как и вся страна. Вот ещё рынок земли откроют, - и страну раздерут на кусочки. Де-юре - Украина, де-факто - чья-то личная/частная вотчина. И уже заселена рабами.
Не ради процентиков же, в самом деле, МВФ кредитует нам миллиарды. МВФ - не мелкий валютный спекулянт. У него на кону - вся страна. Любая страна, нуждающаяся в "помощи". Вот земелькой эти кредиты и отдадут.
PS: буду рад, если не прав.
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