Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.
При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.
Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?..
У меня хорошее настроение. Порассуждаю. Видите ли...Рабство у каждого в голове. Неправильные модели поведения приводят в результате человека к, условно говоря, "выгребанию". Условно свободны у нас процентов 10 населения. Для этого, вероятно, нужен стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация. (Причем насчет интеллекта я не уверен, просто у меня круг общения такой) С другой стороны, бытие определяет сознание.
Так вот. Или у нас всего 10 процентов имеют вот это (стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация) или в обществе какие-то проблемы с жизненными целями, что ли. Либо узка дорожка, ведущая к счастью. В нашей стране, в частности. Впрочем, возможно, верно и одно, и другое.
Откуда взялись 10%? Данные по индексу счастья, а также собственные наблюдения за людьми.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
дарий написав:"у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"
Они там пытаются из подпиндосовской подстилки превратиться в самостоятельную страну. Рубль снова становится деньгами, а не бумажкой. А у нас всё меряется в долларах. Гривна - не деньги, а, в лучшем случае, товар. Как и вся страна. Вот ещё рынок земли откроют, - и страну раздерут на кусочки. Де-юре - Украина, де-факто - чья-то личная/частная вотчина. И уже заселена рабами. Не ради процентиков же, в самом деле, МВФ кредитует нам миллиарды. МВФ - не мелкий валютный спекулянт. У него на кону - вся страна. Любая страна, нуждающаяся в "помощи". Вот земелькой эти кредиты и отдадут. PS: буду рад, если не прав.
За земельку будуть розборки, так щовідкриття ринку - черговий переділ власності.
У жовтні 2017 року журналісти програми «Гроші», яка виходить на телеканалі «1+1», Крисоватого одним з найбагатших науковців України....
Крисоватого та його дружини, зокрема, особистої помсти, вимагання коштів та через конфлікти, пов’язані з землею університету.
А про землю можна подивитися в Аргентині, земля то розпродана, а ефекту для економіки нема. Якщо продавати, то так як це в Польщі зроблено, з кучею обмежень і обумовок.
А курс заганяють під плінтус, щоб подешевше скупити. Частина буде з офшор, роздані Гонтарєвою і Кубівим як рефінанс вкрадені, ініші просто вкрадені із банківської системи і не тільки. Залишилосья їх легалізувати через закони про податкову амністію. Ось така афера століття ... многоходовочка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
дарий написав:По Стране ходил Слух на 22. Новый седня - 19 ! Ну, и потом, естественно, сильное падение. Кто-нибудь о 19-ти задумывается? Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф! Тада токо вопрос цен останется...
22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
я от не розумію, як рахують панікьори... для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
а якщо буде 24? ...а потім 23?
п.с. в цій ситуації, коли Ви говорите про долар як засіб зберігання, стає трішки смішно )))
Pupsik написав:22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
я от не розумію, як рахують панікьори... для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
а якщо буде 24? ...а потім 23?
п.с. в цій ситуації, коли Ви говорите про долар як засіб зберігання, стає трішки смішно )))
так я долари і зберігаю. а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:так я долари і зберігаю. а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
Если 1,6 были на депо под 12% годовых чистыми (а это 276 месяцев), то 1,6*(1,01^276) = 24,94.
а якщо долар під 6%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.