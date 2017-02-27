Додано: Нед 15 вер, 2019 06:00

Zebra написав: В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.



При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть. В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.

Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?..У меня хорошее настроение. Порассуждаю.Видите ли...Рабство у каждого в голове. Неправильные модели поведения приводят в результате человека к, условно говоря, "выгребанию". Условно свободны у нас процентов 10 населения. Для этого, вероятно, нужен стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация.(Причем насчет интеллекта я не уверен, просто у меня круг общения такой)С другой стороны, бытие определяет сознание.Так вот. Или у нас всего 10 процентов имеют вот это (стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация) или в обществе какие-то проблемы с жизненными целями, что ли.Либо узка дорожка, ведущая к счастью. В нашей стране, в частности.Впрочем, возможно, верно и одно, и другое.Откуда взялись 10%? Данные по индексу счастья, а также собственные наблюдения за людьми.