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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2093209420952096

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 06:00

  Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.

При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.


Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?.. :shock: :wink:

У меня хорошее настроение. Порассуждаю.
Видите ли...Рабство у каждого в голове. Неправильные модели поведения приводят в результате человека к, условно говоря, "выгребанию". Условно свободны у нас процентов 10 населения. Для этого, вероятно, нужен стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация.
(Причем насчет интеллекта я не уверен, просто у меня круг общения такой)
С другой стороны, бытие определяет сознание.

Так вот. Или у нас всего 10 процентов имеют вот это (стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация) или в обществе какие-то проблемы с жизненными целями, что ли.
Либо узка дорожка, ведущая к счастью. В нашей стране, в частности.
Впрочем, возможно, верно и одно, и другое.

Откуда взялись 10%? Данные по индексу счастья, а также собственные наблюдения за людьми.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 06:06

  vlad6603 написав:
  дарий написав:"у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"

Они там пытаются из подпиндосовской подстилки превратиться в самостоятельную страну. Рубль снова становится деньгами, а не бумажкой.
А у нас всё меряется в долларах. Гривна - не деньги, а, в лучшем случае, товар. Как и вся страна. Вот ещё рынок земли откроют, - и страну раздерут на кусочки. Де-юре - Украина, де-факто - чья-то личная/частная вотчина. И уже заселена рабами.
Не ради процентиков же, в самом деле, МВФ кредитует нам миллиарды. МВФ - не мелкий валютный спекулянт. У него на кону - вся страна. Любая страна, нуждающаяся в "помощи". Вот земелькой эти кредиты и отдадут.
PS: буду рад, если не прав.

За земельку будуть розборки, так щовідкриття ринку - черговий переділ власності.

https://zaxid.net/na_podviryi_rektora_ternopilskogo_vishu_vibuhnuv_nevidomiy_paket_ye_postrazhdali_n1488435
Ректор ТНЕУ і його дружина поранені внаслідок замаху у Тернополі

У жовтні 2017 року журналісти програми «Гроші», яка виходить на телеканалі «1+1», Крисоватого одним з найбагатших науковців України....

Крисоватого та його дружини, зокрема, особистої помсти, вимагання коштів та через конфлікти, пов’язані з землею університету.

А про землю можна подивитися в Аргентині, земля то розпродана, а ефекту для економіки нема. Якщо продавати, то так як це в Польщі зроблено, з кучею обмежень і обумовок.


А курс заганяють під плінтус, щоб подешевше скупити.
Частина буде з офшор, роздані Гонтарєвою і Кубівим як рефінанс вкрадені, ініші просто вкрадені із банківської системи і не тільки.
Залишилосья їх легалізувати через закони про податкову амністію.
Ось така афера століття ... многоходовочка.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:13

  flyman написав:
  Pupsik написав:
  дарий написав:По Стране ходил Слух на 22.
Новый седня - 19 !
Ну, и потом, естественно, сильное падение.
Кто-нибудь о 19-ти задумывается?
Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф!
Тада токо вопрос цен останется... :cry: :mrgreen:


22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон

я от не розумію, як рахують панікьори...
для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.


а якщо буде 24? :lol: ...а потім 23? :lol:

п.с. в цій ситуації, коли Ви говорите про долар як засіб зберігання, стає трішки смішно )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:38

  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.

При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.


Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?.. :shock: :wink:

Почему нельзя отказаться от ЦО? Если нельзя и всем выставляют счета, это тоже самое, что крепостное право - ты должен платить без вариантов.

Хорошим примером есть долг за коммуналку нового премьера, человек не жил в Чернигове, но видимо прописан или имеет долю в собственности жилья, и накопилось долгов на 20+ тысяч грн.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:50

  Pupsik написав:
  flyman написав:
  Pupsik написав:22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон

я от не розумію, як рахують панікьори...
для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.


а якщо буде 24? :lol: ...а потім 23? :lol:

п.с. в цій ситуації, коли Ви говорите про долар як засіб зберігання, стає трішки смішно )))

так я долари і зберігаю.
а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:так я долари і зберігаю.
а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?

Если 1,6 были на депо под 12% годовых чистыми (а это 276 месяцев), то 1,6*(1,01^276) = 24,94.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:12

  ol_zy написав:
  flyman написав:так я долари і зберігаю.
а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?

Если 1,6 были на депо под 12% годовых чистыми (а это 276 месяцев), то 1,6*(1,01^276) = 24,94.

а якщо долар під 6%?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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