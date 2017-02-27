Додано: Нед 15 вер, 2019 08:28

Yuri_61 написав: Куда Чая дели? Или он учётку сменил?

Где Агаз?

За Ксюху вообще молчу, такой облом.

Кабанчик под новый год появяется.

Почему скучно на форуме?

Нет теорий, своего видения курсообразования, финансовых стратегий? (ДОлярчика это не касается. его стратегия понятна и она, имхо правильная).

Или мне одному за всех тут вкалывать?

Стараюсь, никакой благодарности. Куда Чая дели? Или он учётку сменил?Где Агаз?За Ксюху вообще молчу, такой облом.Кабанчик под новый год появяется.Почему скучно на форуме?Нет теорий, своего видения курсообразования, финансовых стратегий? (ДОлярчика это не касается. его стратегия понятна и она, имхо правильная).Или мне одному за всех тут вкалывать?Стараюсь, никакой благодарности.

Куди ділися?! За мінусом чая, якого довелося бачити вживу і чесно скажу вам, що я ніяк не міг дотямити навіщо цій людині тема про валюту, їй ближче була б тема про життя бомжів і ріст цін на хліб! Це пишу без жодної нотки гумору, лише по візуальному враженню і поведінці суб’єкта! Про інших можу виказати свою думку, що їх в природі і не існувало... Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав... До речі талановито і з гумором! І це його повне право було! Тепер гілка в інших руках і їм не потрібно цим заморочуватись... Так що ті персонажі, на яких багато хто запав, канули в лєту. Таке воно життя!