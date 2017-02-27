Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.
При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.
Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?..
У меня хорошее настроение. Порассуждаю. Видите ли...Рабство у каждого в голове. Неправильные модели поведения приводят в результате человека к, условно говоря, "выгребанию". Условно свободны у нас процентов 10 населения. Для этого, вероятно, нужен стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация. (Причем насчет интеллекта я не уверен, просто у меня круг общения такой) С другой стороны, бытие определяет сознание.
Так вот. Или у нас всего 10 процентов имеют вот это (стабильный доход, определенный интеллект, какое-то здоровье и какая-то самореализация) или в обществе какие-то проблемы с жизненными целями, что ли. Либо узка дорожка, ведущая к счастью. В нашей стране, в частности. Впрочем, возможно, верно и одно, и другое.
Откуда взялись 10%? Данные по индексу счастья, а также собственные наблюдения за людьми.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
дарий написав:"у меня бизнес в руб. и меня валюта не волнует"
Они там пытаются из подпиндосовской подстилки превратиться в самостоятельную страну. Рубль снова становится деньгами, а не бумажкой. А у нас всё меряется в долларах. Гривна - не деньги, а, в лучшем случае, товар. Как и вся страна. Вот ещё рынок земли откроют, - и страну раздерут на кусочки. Де-юре - Украина, де-факто - чья-то личная/частная вотчина. И уже заселена рабами. Не ради процентиков же, в самом деле, МВФ кредитует нам миллиарды. МВФ - не мелкий валютный спекулянт. У него на кону - вся страна. Любая страна, нуждающаяся в "помощи". Вот земелькой эти кредиты и отдадут. PS: буду рад, если не прав.
За земельку будуть розборки, так щовідкриття ринку - черговий переділ власності.
У жовтні 2017 року журналісти програми «Гроші», яка виходить на телеканалі «1+1», Крисоватого одним з найбагатших науковців України....
Крисоватого та його дружини, зокрема, особистої помсти, вимагання коштів та через конфлікти, пов’язані з землею університету.
А про землю можна подивитися в Аргентині, земля то розпродана, а ефекту для економіки нема. Якщо продавати, то так як це в Польщі зроблено, з кучею обмежень і обумовок.
А курс заганяють під плінтус, щоб подешевше скупити. Частина буде з офшор, роздані Гонтарєвою і Кубівим як рефінанс вкрадені, ініші просто вкрадені із банківської системи і не тільки. Залишилосья їх легалізувати через закони про податкову амністію. Ось така афера століття ... многоходовочка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
дарий написав:По Стране ходил Слух на 22. Новый седня - 19 ! Ну, и потом, естественно, сильное падение. Кто-нибудь о 19-ти задумывается? Конечно, если Зекоманда вернет 8 - полный кайф! Тада токо вопрос цен останется...
22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
я от не розумію, як рахують панікьори... для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
а якщо буде 24? ...а потім 23?
п.с. в цій ситуації, коли Ви говорите про долар як засіб зберігання, стає трішки смішно )))
Pupsik написав:22...19 - в ситуации, когда покупал по 27, это выглядит как страшный сон
я от не розумію, як рахують панікьори... для мене $1 це "one US Dollar" як засіб зберігання, а гривня, це так, сьогодні це 1/25 від $1, а завтра хто зна, гра в лотерею, а не засіб збереження.
а якщо буде 24? ...а потім 23?
п.с. в цій ситуації, коли Ви говорите про долар як засіб зберігання, стає трішки смішно )))
так я долари і зберігаю. а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:так я долари і зберігаю. а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
Если 1,6 были на депо под 12% годовых чистыми (а это 276 месяцев), то 1,6*(1,01^276) = 24,94.
а якщо долар під 6%?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Yuri_61 написав:Куда Чая дели? Или он учётку сменил? Где Агаз? За Ксюху вообще молчу, такой облом. Кабанчик под новый год появяется. Почему скучно на форуме? Нет теорий, своего видения курсообразования, финансовых стратегий? (ДОлярчика это не касается. его стратегия понятна и она, имхо правильная). Или мне одному за всех тут вкалывать? Стараюсь, никакой благодарности.
Куди ділися?! За мінусом чая, якого довелося бачити вживу і чесно скажу вам, що я ніяк не міг дотямити навіщо цій людині тема про валюту, їй ближче була б тема про життя бомжів і ріст цін на хліб! Це пишу без жодної нотки гумору, лише по візуальному враженню і поведінці суб’єкта! Про інших можу виказати свою думку, що їх в природі і не існувало... Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав... До речі талановито і з гумором! І це його повне право було! Тепер гілка в інших руках і їм не потрібно цим заморочуватись... Так що ті персонажі, на яких багато хто запав, канули в лєту. Таке воно життя!
Yuri_61 написав:Или мне одному за всех тут вкалывать? Стараюсь, никакой благодарности.
Будемо дуже вдячні, якщо підете у відпустку. Днів хоча б на 90...
... не будьте такі жорстокі!
... а от чесно, крім тих, хто на біржах/бавиться акціями... криптою і т. д. - от для ПЕРЕСІЧНИХ - який сенс/цікавість читати тут, що: "ой, доляр впав на 11коп..... / ой, вже зріс на 2коп....../ ой, от і закінчився день ще ростом на 3коп..." - ОТ ЩО З ТОГО ПЕРЕСІЧНИМ??? - ЩО ЗМІНИЛОСЬ ВІД ТИХ КОПІЙОК?
- а гілку за день "списали" на 10-12 сторінок!!!
- СЕНС У ЦІЙ ПИСАНИНІ???!
- і так ЩОДНЯ!!!
Особисто мене ці коливання абсолютно не цікавлять... Читав гілку як своєрідну специфічну літературу, більше з гумором, таке собі дзеркало життя і зріз суспільства зі своїми плюсами і мінусами... При ДС це було дійсно цікаво... Нині читаю рідко, по старинці з запізненням на пару тижнів... Гілка вже не та... Нема авантюризму... Нема навіть бажання когось підколювати... Багато, хто кардинально змінив свій імідж і став нецікавим... Більшість можна лише подивившись на автора коментаря вже догадатись про що буде плач Ярославни чи спів солов’я. Зараз форум це як місце на яке збираються старі знайомі в надії почути щось нове... По старій добрій звичці! І ви помітили, що разом з Чаєм пропав і сільський валютчик... Синхронно якось!